Durante la serie de preguntas que algunos españoles le hacen al entrevistado, Rivera tuvo un enganchón con un ciudadano independentista de Barcelona. Josep Lluís Ortiz, que se presentó con un lazo amarillo en el jersey, empezó tuteando al político: “Ya no es Albert Rivera, ahora el candidato es Alberto Carlos Rivera , como un cantante brasileño”.

La pregunta del ciudadano fue sobre la libertad de expresión: ”¿Para los 2,5 millones de catalanes que votamos en el 1 de octubre va a tener alguna solución o va a mirar para otro lado prohibiendo la libertad de expresión y los derechos humanos?”.

“No sé en qué país vive usted”, le respondió Rivera, que irónicamente le dijo que “parece que vive en Matrix”.

“Dice que España no respeta la libertad de expresión y está aquí en una tele nacional con un lazo amarillo y no le he dicho nada”, continuó Rivera, que generó la crispación del ciudadano. “Nada más faltaría”, le contestó el ciudadano.