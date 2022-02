El estricto método de 'cero covid' para los JJOO en China: ni ético ni viable

View this post on Instagram

Para la cita olímpica no se venderán entradas y solo podrán asistir a las pruebas en directo “espectadores designados” que cumplan con los “requisitos de las medidas de prevención contra la pandemia” –pruebas y aislamiento–, según anunció el comité organizador el pasado mes. Además, esos pocos asistentes deberán seguir ciertas normas durante el espectáculo: podrán aplaudir pero no gritar, por ejemplo.

Según publica The New York Times , cuando acaben los Juegos, todos los visitantes vinculados al evento deberán abandonar el país o, en su defecto, guardar varias semanas de cuarentena absoluta en centros controlados por el Gobierno.

PETER PARKS via AFP via Getty Images

La Policía patrulla las calles de Hong Kong durante un período de confinamiento, el 24 de enero de 2021.

Un reportaje de The New York Times, entre otros medios internacionales, recoge casos extremos en los que la política de tolerancia cero de la Administración china ha terminado con la muerte de varios ciudadanos. Según este periódico estadounidense, durante el confinamiento de la ciudad de Xian el pasado mes de diciembre por un brote, un hombre murió de un ataque al corazón después de que se negaran a admitirlo en un hospital por proceder de un distrito de riesgo medio; una mujer embarazada de ocho meses perdió a su bebé porque no la atendían al tener una prueba de covid caducada; un joven se llevó una paliza por salir de casa en busca de comida cuando debía permanecer confinado. Los funcionarios chinos cumplen órdenes a rajatabla, cueste lo que cueste. Y, en este sentido, cero casos no equivale a una mejor gestión.