El llamamiento urgente de este periodista de Antena 3: "Mi hermana se asfixia y no tiene cama en el hospital"

Eduardo Siles, periodista de Antena 3 Noticias, ha denunciado a través de un vídeo en Twitter la situación que ha vivido su hermana, que tiene coronavirus y, según afirma, ha pasado 30 horas sentada en una silla de un pasillo de urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

“Mi hermana es positivo en coronavirus, me llama llorando que se asfixia y no tiene cama en el hospital”, ha escrito el reportero, que posteriormente ha explicado que, tras 30 horas, la situación se ha solucionado.

Siles denunció que su hermana no había podido dormir, que no le habían dado comida y tan siquiera pudo ir al servicio porque había mucha gente de pie en urgencias y le quitarían el sitio. “Tiene la menstruación y no puede ir ni siquiera a asearse. Esta es la situación ahora mismo de la sanidad en nuestro país”, alertaba.