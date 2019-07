El mensaje más crítico de Beatriz Rico a este político: "¿A qué huelen las nubes?"

La eliminación o no de Madrid Central es uno de los temas que más preocupa a los madrileños. La continuidad de la medida estrella del mandato de Manuela Carmena en la alcaldía de la capital está en el aire, aunque recibe apoyos a diario, como la manifestación de este sábado entre Callao y Cibeles.

Beatriz Rico también se ha sumado y ha dado su apoyo de una forma muy particular. La actriz ha contado en un vídeo subido a su perfil de Twitter que se compró una moto eléctrica, antes de mandar una petición al nuevo alcalde de Madrid, el ‘popular’ José Luis Martínez Almeida.

“Me la compré porque soy buena ciudadana. Ahora resulta que se deshace, entonces me pregunto qué hago con ella. ¿Le pongo una barbie encima y me la llevo de exposición, la subo a Wallapop, me meto en Madrid Central y me como los humos de los demás o la dejo en casa que se pudra y me voy con mi coche diésel a seguir contaminando?”, ha empezado Rico en su vídeo.