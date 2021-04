El momento de tensión entre Mónica López y Ayuso: "Te permite elegir si tienes dinero"

“Nosotros permitimos que el padre de un niño de una zona más humilde pueda elegir que su hijo estudie en La Moraleja o en el distrito que más le convenga. En Madrid los niños sin recursos tienen la posibilidad de ser bilingües, algo que nosotros no pudimos. Todos los niños van al colegio que sus padres han querido. Ellos escogen un colegio y pueden hacerlo”, ha respondido la candidata del PP.

López ha continuado contestando a Ayuso: “Una persona que no se puede permitir un colegio que cueste 500 ó 700 euros no hará esa solicitud, a todos se les da el colegio que piden porque la gente tiene clara sus posibilidades”.

″¿Qué pasa, que el 94% de las familias de Madrid son ricas?”, ha reaccionado enfadada la ‘popular’. López ha señalado que si una familia no se puede permitir cierto colegio por motivos económicos no va a echar la solicitud ahí. “Eso en la educación privada, pero en la pública sí, que es la clave. Yo gestiono la pública”, ha asegurado Ayuso.

La presentadora le ha contestado diciéndole que además de la educación pública también gestiona la concertada.

Finalmente, la candidata ha zanjado diciendo que no se trata de que haya gente que le vaya muy bien la vida y sí de que las familias que no tienen recursos cada vez tengan más posibilidades de hacerlos. “El verdadero ascensor social es la educación, que una familia pueda elegir colegios en otras zonas y esto no ocurre en otras comunidades”, ha sentenciado.