El Partido Republicano sigue secuestrado por Trump y QAnon

Trump, por supuesto, no condenó el ataque (“Os quiero”, les dijo a los asaltantes), pero los miembros más destacados de su partido tampoco se molestaron en criticar a Trump. Mitch McConnell, líder republicano del Senado, dijo públicamente que Trump merecía un impeachment, pero cuando se votó en el Congreso, él lo hizo en contra.

El líder de la minoría republicana del Congreso, Kevin McCarthy, dijo que Trump era el responsable del asalto al Capitolio, pero días después se retractó y repartió la responsabilidad entre todo el país. El pasado jueves, incluso viajó a Florida para reunirse con Trump en su casa y emitieron un comunicado sobre el compromiso del expresidente para recuperar el Congreso en 2022. Hasta ahora, los únicos movimientos de Trump habían sido para castigar a quienes habían votado en su contra en el impeachment, como Liz Cheney, tercera autoridad republicana en el Congreso.

Hasta la fecha, solo hay 15 republicanos que hayan votado contra Trump: 10 de 211 en el Congreso y 5 de 50 en el Senado. Esto no debería sorprender a nadie, ya que Trump ha dicho abiertamente que no se retira de la política y que pretende recuperar la presidencia en 2024.

“Donald Trump no va a desaparecer. No va a irse a Texas a pintar retratos”, asegura Ryan Williams, miembro de la campaña de Mitt Romney en 2012, haciendo referencia al retiro de George W. Bush. “Y así va a ser difícil que el Partido Republicano tome otro rumbo”.

“Cuando me presenté a las primarias, noté el apoyo de las bases a Trump. En febrero dejé el Partido Republicano y me preguntaron por qué, y yo les respondí: ‘porque este partido se ha convertido en una secta y yo no quiero pertenecer a una secta’”.