El siniestro historial de Facebook hace temer una nueva injerencia en las elecciones de EEUU

Hace cuatro años, saltó en Facebook la noticia de que el equipo de campaña de la candidata demócrata a las elecciones de Estados Unidos, Hillary Clinton, tenía a varios niños secuestrados en el sótano de una pizzería, donde abusaban sexualmente de ellos para después sacrificarlos. La historia era tan surrealista que casi no merecía un desmentido. Pues bien, un estadounidense de 28 años no pudo soportar semejante crimen, así que recorrió los 600 kilómetros que lo separaban de la pizzería, y, fusil en mano, entró al local y pegó tres disparos. Afortunadamente, no hubo daños, pero la mentira ya había calado.

En la actualidad, el 90% de los votantes republicanos no confía en los medios de comunicación ‘tradicionales’, ya sean prensa, televisión o radio. Es más, el 62% de los adultos estadounidenses se informa por redes sociales, según un estudio del Pew Research Center, y en la mayoría de los casos no hacen una búsqueda activa de noticias, sino que se las encuentran “por casualidad”.

El problema es que “en Facebook puede publicar un Premio Nobel o un señor X que se quiere burlar del resto, pero todo tiene la misma visibilidad y el mismo aspecto, así que el usuario tiende a darle la misma validez”, afirma Roberto Álvarez, investigador del Instituto Franklin-UAH y director de Marketing Institucional y Comunicación Electrónica de la Universidad de Alcalá.

El problema es, también, que ese “señor X” que difunde bulos tenderá a recibir, a su vez, más bulos, ya que Facebook —y el algoritmo— conoce sus gustos. Pero la cuestión ya no es sólo que Facebook sepa que te va la marcha, sino que la compañía venda tus datos —y los de otros 50 millones de usuarios— a una consultora vinculada al Partido Republicano, por poner un ejemplo, y que se dediquen a enviarte su propaganda personalizada.

Dicho de forma muy rápida, algo similar a esto es lo que ocurrió con el escándalo de Cambridge Analytica, por el que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg fue condenada a pagar una multa de 5.000 millones de dólares el año pasado.