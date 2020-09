El tremendo corte de Kiko Matamoros a Marta López tras afirmar que no entiende de política

El colaborador de Telecinco Kiko Matamoros cortó de manera contundente este sábado a su compañera Marta López en Sábado Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Todo sucedió durante una pregunta en el polígrafo a Efrén Reyero, la actual pareja de López. Vázquez quiso aclarar que la exnovia de Alfonso Merlos era de Vox, mientras que Reyero era del PSOE.

“No discuto por política nunca, porque no entiendo”, afirmó López para destacar que ese aspecto no afecta a su relación. Entonces, Matamoros sorprendió con su respuesta: “Pues entonces no seas de Vox... bueno se nota que no entiendes”.

A Belén Esteban, que estaba en el plató, no le gustaron esas palabras de López, ya que, según ella, puede discutir de política o de cualquier tema aunque no tenga una carrera relacionada. “Puedo hablar de lo que yo vivo”, sentenció.