Elecciones europeas 2019: guía para entender por qué determinarán tu vida

Llegan las elecciones europeas y, con ellas, los topicazos: Europa no sirve para nada, los eurodiputados viven en su burbuja de Bruselas, son dinosaurios… Pero no, no te equivoques, la cita que tienes este 26 de mayo con las urnas, más allá de las autonómicas y municipales, es esencial para tu vida. Y no es una exageración decir que las personas que elijas para representarte en la Unión Europea determinarán tu futuro.

Fíjate si son importantes y si la UE marca en buena medida el día a día de la sociedad, que tras el Brexit ya ni los que abogaban por salirse del club comunitario -se llamen Matteo Salvini, se llamen Marine Le Pen- se atreven a entonar esa propuesta. En todo caso ahora dicen que quieren reformar la Unión Europea, pero eso en realidad es lo que quieren todos, incluidos los que aman el proyecto europeo, aunque en su caso por el bien común, no de unos pocos. Porque hay una evidencia: la UE no es perfecta, pero es necesaria. En manos de todos está garantizar que siga siendo un club que, como hasta ahora, sea garante de la paz, de los derechos humanos, de la igualdad. Y que se adapte a los nuevos tiempos o que, por el contrario, pase a ser una suma de países con marcadas fronteras, orgullosamente xenófoba y con un discurso, al fin y al cabo, eurófobo.