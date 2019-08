¿Cuál es el rey de los frutos secos?

Todos conocemos las múltiples bondades de los frutos secos. Incluso tenemos claro que hay que rechazar los fritos y salados. Los buenos son los naturales o tostados.

También sabemos que no engordan (siempre y cuando no nos pasemos), pero no acabamos de ponernos de acuerdo a la hora de elegir cuál es el mejor. No hablamos de cualidades... sino de sabor.

Esta falta de unanimidad de opinión ha quedado latente en la encuesta que Quique Peinado ha planteado este jueves en Twitter. Para el colaborador de Zapeando (laSexta) son los anacardos, aunque no todos opinan lo mismo en los comentarios...