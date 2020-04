Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Trabajadores sanitarios.

Nos encontramos en un mundo cambiante, muy volátil, potenciado entre otras por la revolución digital y la globalización, y nos acechan nuevas amenazas, el terrorismo internacional y ahora el coronavirus. La globalización lo que ha demostrado es que permite un crecimiento mayor y más rápido de la economía, pero también que las crisis económicas y ahora los virus, se propagan a mayor velocidad y afectan a todo el planeta.

El mundo desarrollado no estaba preparado, aunque no eran pocas las veces que se habían levantado voces avisando de que una bacteria podría cambiar el mundo tal y como lo conocíamos, y a pesar de las muchas epidemias que hemos pasado a lo largo de la historia, desde la peste antonina de la época romana hasta las más recientes de este siglo, la gripe A, el ébola, o los primos hermanos del Covid-19 el SARS, el MERS, no nos dábamos por aludidos. Entonces llegó el virus de los virus, el Covid-19 que se originó en la ciudad China de Wuhan y que se ha propagado muy rápido por todo el mundo, gracias al mundo globalizado en el que vivimos, donde se producen millones de viajes a diario por trabajo o turismo, en este contexto los viajeros se han convertido en el mejor medio de transporte del virus. Muestra de la gran crisis que se vive es la suspensión de los Juegos Olímpicos, algo que solo había ocurrido en la I y II Guerra Mundial.

Estábamos inmersos en un mundo desarrollado donde no había lugar -fuera de las películas- a consecuencias tan dramáticas y que afectaran a una gran parte de la población, independientemente del lugar del planeta en el que se habitara, la condición social o la edad (aunque tiene una mayor letalidad en la población de mayor edad o con patologías previas). Sociedades que conforme aumentaba su desarrollo, se imponían actitudes más egoístas, que defendían bajadas de impuestos, o reducción del poder del Estado, porque así cada uno -por lo menos algunos- dispondríamos de más recursos individualmente y más influencia. Entonces llegó la gran pandemia, que aunque llevaba meses avisando, no le habíamos prestado atención, estábamos inmersos en nuestras sociedades acomodadas y no queríamos que nada nos distrajera.