Alberto Garzón: “En absoluto me avergüenza decir ‘España”

¿Qué pasa con su antiguo compañero de grupo Íñigo Errejón ? “No estamos preocupados”, contesta en esta entrevista como casi lema oficial, aunque traslada que el sistema electoral penaliza la fragmentación. Lo que tiene claro es que si la política española fuera una serie no sería una muy buena. La crítica no le daría ni un cinco.

Es imposible de predecir. Hay unas luces que arrojan las encuestas, pero es un escenario muy volátil. Hay experiencias recientes como cuando Susana Díaz convocó elecciones y perdió el Gobierno, Artur Mas perdió muchos diputados y el control del proceso, Renzi hizo un referéndum pensando que lo ganaba o el Brexit. Estamos en un tiempo político en el que ese tipo de apuestas son enormemente arriesgadas y Sánchez se ha sumado a esa lógica. Por tanto, no hay que descartar ningún escenario. De hecho, algunos sondeos plantean que al PSOE le está saliendo mal la jugada y puede incluso perder votantes. No es del agrado de todo el PSOE, me consta que había gente que quería un acuerdo con nosotros. Y no estaba lejos.

Es un fracaso colectivo y la gente lo percibe así. Es bastante notable, y lo dicen las encuestas, que la percepción es que el PSOE es el culpable. Incluso cuando llegamos a pedir un receso para ganar tiempo y que se pudiese resolver un fleco, fue el PSOE el que dijo que no. En estos cinco meses de negociaciones, el PSOE nunca manifestó una voluntad política de querer un acuerdo. Y fue ratificado por el propio Sánchez cuando dijo unos días después que no dormiría bien si llegara a un acuerdo para nuestra participación en el Gobierno. Es un drama, pero no es irracional: toma esa decisión de ir a elecciones porque cree que le beneficia. Hay un cálculo detrás que puede ser erróneo. Significa prescindir de un acuerdo por la izquierda y hacer guiños a la derecha y lo que llaman el centro para tratar de tener un mejor resultado. En el fondo es una apuesta. Pedro Sánchez es un aventurero.

Es importante que entendamos que cualquier coalición de Gobierno no debe basarse necesariamente en la confianza. Es un punto que suma, pero son organizaciones distintas, pensamos cosas distintas. Es normal que haya discrepancias y momentos de tensión, es que así funcionan en todas partes del mundo. Eso va a seguir siendo así. No me fío del Pedro Sánchez que un día dice que está dispuesto a gobernar con nosotros y otro día dice que no dormiría bien. Parece más bien obedecer al criterio de las encuestas: un día dice que España es plurinacional y otro se pone una bandera nacionalista de treinta por treinta. Parece una persona que obedece únicamente al vaivén de las encuestas y del viento. Eso genera una relaciones complicadas. No obstante, estamos condenados a entendernos si queremos hacer políticas de izquierdas. La duda está en el PSOE, que parece tentado en llegar a acuerdos con Cs y con el PP. La estrategia del PSOE es legítima pero es de derechización.

Me ha sorprendido. No me lo hubiera esperado hace unos cuantos meses, pero es una decisión legítima. Nuestro sistema electoral penaliza la fragmentación. Hay una jugada arriesgada, se puede perder mucho voto de izquierdas. Supongo que habrán hecho sus cálculos, nosotros no estamos preocupados. Estamos haciendo una precampaña continuista con lo que hemos dicho: somos los únicos que no hemos cambiado de opinión ni de posición.

Somos conscientes de que hay ciclos en la sociedad, económicos y políticos. El PSOE supo aprovechar bien las circunstancias para hacer una renovación que con el tiempo se ha demostrado falsa. Sánchez surgió con un gran relato como un candidato de izquierdas dentro del PSOE que se oponía a las grandes figuras tipo Susana Díaz o Felipe González que pedían pactos con la derecha y consiguió recuperar la confianza de mucha gente socialista. Se ha demostrado con el tiempo que ha vuelto a ser lo mismo que antes, ha ocupado el mismo espacio que González y Díaz. Su estrategia consiste en la misma. No está todo escrito. Si nos dicen hace dos años que iba a existir un partido de extrema derecha en el Parlamento, no nos lo creeríamos. Ocurren cosas muy deprisa. Lo que tenemos claro desde IU que la unidad es absolutamente imprescindible. IU sola no puede, Podemos no puede solo. Y en esto que hemos llamado bloque histórico también caben y deben entrar fenómenos como llamamos el ‘errejonismo’. Nuestro país tiene que asumir la cultura política de los múltiples partidos, es inadmisible que encontremos a un Sánchez que dice que no mira ni a izquierda ni a derecha. Si uno observa críticamente esa expresión, se da cuenta de que solo se mira a él mismo. Hay que aprender a convivir con otros.

Han hecho cálculos y son más correctos que los que han hecho PSOE y Cs. Lógicamente no ha mutado tanto, es el mismo que dedicó quince descalificaciones seguidas en menos de dos minutos a Sánchez. Es el mismo que nos ha acusado a todos de golpistas. Lo que ha hecho es adecuar su discurso a un nicho electoral. Se dio cuenta que la radicalización del PP en esos parámetros creaba las condiciones de existencia de Vox y que siendo más moderado y responsable puede ganar más votos. Me parece más razonable. Creo que es mejor para la democracia porque la otra dinámica lo que hace es crispar. Es la de Albert Rivera, beligerancia que incendia todo. Pero no nos llevemos a engaño, el PP es el mismo PP que gobernó y responsable de los recortes, sigue siendo uno de los principales problemas de este país.

Creo que desgraciadamente no le va a ir mal en estas elecciones. Siempre existió como espacio ideológico pero dentro del PP y se emancipó como resultado de los errores y la radicalización del PP y de Cs, que entraron en una espiral de violencia discursiva y beligerante. Las encuestas dicen que incluso podría subir. Lo que es verdad es que no representa a la extrema derecha que mira a la clase trabajadora y que trata de canalizar a los perdedores de la globalización. Es una escisión del PP, profundamente neoliberal y partidaria de la privatización.

Creo que sí. Por los antecedentes: tenemos un Poder Judicial con unas altas instancias profundamente reaccionarias. Lo hemos visto con Llarena, Marchena y Lesmes. No hay motivos a mi juicio para considerar ni rebelión, porque no hubo violencia, ni sedición ni probablemente haya pruebas para malversación. Pero como es evidente la Justicia no es independiente, no de los partidos, sino de la ideología que sobrevuela, que es profundamente nacionalista española.

En absoluto. De hecho, el problema no es cuántas veces se dice España. La puedo decir 300.000 veces. Soy español, no tengo un problema con eso. Es redundante y obvio. El problema es qué modelo de España. Sánchez ha hecho lo que han hecho siempre los nacionalismos, ocultarse tras una bandera para no tener que hablar de importante. Eso ha valido a los independentistas en Cataluña como a los nacionalistas españoles. Se ha sumado a esa lógica porque, de nuevo, tiene una encuesta al lado que le dice que va a salir una sentencia que puede agitar a los nacionalistas y que tiene que envolverse en la bandera para rivalizar con el electorado de PP y Cs. Un despropósito que un presidente de un país se comporte así como un populista demoscópico. Es una vergüenza.

La solución del problema tiene que ser política, tiene que haber diálogo. Es una primera fase, que no es fácil, porque hemos visto una manifestación en Colón de las derechas reaccionarias contra el diálogo. La segunda es la de la negociación. Y la tercera es elaborar instrumentos que permitan resolverlo. Uno podría ser el referéndum perfectamente, no es necesariamente una solución, pero puede ser parte del pack que lo resuelva. Además, desde aquellos que defendemos que Cataluña tiene que ser parte de España porque ellos quieran permanecer en un proyecto común, esta estrategia de tres fases es absolutamente imperiosa. Tenemos que seducir a todos los pueblos y gentes de nuestro país. Desde luego, las porras, la violencia y la cárcel no parecen la mejor forma de seducir.

No es deseable. Los actores catalanes tienen que trabajar para evitarlo porque es legítima la crítica de lo que está sucediendo y es necesaria, hay un problema sociopolítico que no se va a resolver ni con sentencias ni con represión policial ni tampoco metiendo en la cárcel a la gente. Lo más probable es que genere nuevos independentistas. Hay que criticar, pero desde canales pacíficos. Una confrontación en la calle que pudiera llevar a justificar represión del nacionalismo español derechista es arriesgado. Es la peor de las decisiones. El problema es profundo. Sánchez es un absoluto irresponsable cuando se ha sumado a crear un clima de crispación al hablar del 155 o la Ley de Seguridad Nacional, cuando no hacía falta. Lo está haciendo porque probablemente tenga al lado a Iván Redondo. Cuidado, Sánchez está respondiendo al perfil del político que mira a las elecciones sin mirar a las siguientes generaciones. Puede que gane votos para noviembre que estén dificultando la solución de un conflicto político para la siguiente generación.

Nubarrones negros en la economía, en esta campaña se va a hablar mucho más de este tema. ¿Qué le parece el anuncio de la revalorización de las pensiones del Gobierno en diciembre aunque esté en funciones?

El PSOE está nervioso porque había hecho una estimaciones que no están saliendo como querían. Se ha introducido en una dinámica de populismo y demagogia electoral bastante estridente. Está prometiendo cosas que no solo no ha hecho en el Gobierno durante un año, sino que está prometiendo cosas que no ha hecho en los veinte años que ha gobernado. Tenemos una serie de propaganda electoral que no encaja con lo que hicieron hace un mes. El PSOE dice que va a derogar la reforma laboral y la ministra de Economía señaló hace tres semanas que no lo iba a permitir. Tenemos un PSOE sobreactuando para intentar engañar a mucha gente para que caigan en su saco de votos, sabiendo que no lo van a cumplir. Hemos demandado la revalorización de las pensiones a nivel de IPC pero no solo para un año, sino de forma constitucional dentro del Pacto de Toledo.

¿Le hubiera gustado ser ministro?

No creo que sea una cuestión de gusto o apetencia, ni siquiera de ambición personal. Es una cuestión de si es o no un instrumento útil para transformar la sociedad y para eso qué tipo de Ministerio o de acuerdo. Siempre hemos dicho que primero va el programa y luego los nombres. El PSOE estaba empeñado en que nuestra participación fuera meramente accesoria porque, citando a Pedro Sánchez, si hubiera sido real, no hubiera podido dormir por las noches.

¿Puede dormir por las noches teniendo a una ministra de Hacienda del PSOE?

Puedo dormir por la noche con cierta dificultad porque soy padre de una criatura de trece meses y tiene sus incovenientes. En términos políticos, duermo tranquilo porque creo que lo que hacemos es lo correcto. Asustado porque la dinámica que llevamos en nuestro país empuja hacia la derecha y hay que corregirla. Y también motivado para hacer una campaña que permita recuperar votante, que a lo mejor confío en nosotros en anteriores ocasiones y pasó al PSOE o a la abstención.