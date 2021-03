Isa Serra: “Diga lo que diga Gabilondo, nos uniremos en un Gobierno de izquierdas”

SERGI GONZÁLEZ Isa Serra posa tras la entrevista

Isa Serra era una de las pocas personas en España que sabía que Pablo Iglesias agitaría el tablero político dejando el Gobierno y presentándose a la Comunidad de Madrid. Fue un fin de semana de nervios y también de ilusión, a la espera de que se hiciera público. Había hablado con el líder de UP y le había comentado que si ella era la ‘número uno’, su posible inhabilitación por parte del Supremo podía dejar a Unidas Podemos “fuera de juego”. Ella irá en la lista de Iglesias a esas elecciones del cuatro de mayo. No quiere hablar mal del PSOE, pero advierte que no le quedará otra que pactar con UP. “Diga lo que diga Gabilondo, nos uniremos en un Gobierno de izquierdas”, indica la portavoz nacional del partido y también en la Asamblea de Madrid. Está convencida de que los números sí darán esta vez para echar al Partido Popular de la Puerta del Sol. Y avisa: estas elecciones van de “fascismo o democracia”. Con este Gabilondo, ¿sí o no? En primer lugar, la gente de izquierdas que quiere echar a Díaz Ayuso nos está pidiendo que nos unamos. Desde luego creo que otra vez más, diga lo que diga en este caso Gabilondo, como dijo en su momento el PSOE, nos uniremos conformando este Gobierno de izquierdas. Quiero recordar que después de las generales sucedió lo mismo. Al final tuvieron que hacer Gobierno con UP, por tanto no le quedará otra. Esto demuestra que UP es la única garantía de que se haga ese Gobierno de izquierdas. Más allá de eso, lo importante es que estemos en esta campaña mirando al objetivo común: echar a Ayuso, acabar con décadas de corrupción y saqueo e impedir que entre la extrema derecha en el Gobierno. Gabilondo decía “con este Iglesias, no” porque estima que es una candidatura de “extremismo” y “confrontación”. ¿Lo es? Me parece que donde tenemos que concentrar esfuerzos las fuerzas de izquierdas en esta campaña y posteriormente es en entender que la crispación social es el problema, pero que tiene que ver con la falta de garantía de derechos. Es decir, con las políticas de Ayuso en Madrid, que hacen que las familias trabajadoras no tengan una educación pública ni una atención sanitaria de calidad. Es decir, para evitar esa crispación social hay que hacer políticas de izquierdas, y esa crispación es caldo de cultivo para que las ideas de extrema derecha tengan aceptación. Dediquémonos a eso, y a hacer una fiscalidad justa. Es una exigencia para cualquier proyecto que se diga progresista acabar con el paraíso fiscal que hay en la Comunidad de Madrid, que hace dumping al resto de territorios y perjudica, en primer lugar, a las familias trabajadoras. Desde 2004, no hemos podido ingresar 54.000 millones de euros en las arcas públicas gracias a los regalos fiscales del PP con los millonarios.

La semana pasada sorprendía a todo el mundo la decisión de Pablo Iglesias de dejar el Gobierno y saltar a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se interpreta? ¿Es una huida hacia adelante? ¿De verdad se cree esta lucha contra Ayuso? Es un acto de generosidad que demuestra que para Pablo Iglesias, y para nuestro proyecto político, lo importante es siempre poner en el centro lo colectivo frente a cualquier interés partidista e individual. Lo hemos demostrado durante estos años en este proyecto político. La decisión de Pablo de concurrir a las elecciones en Madrid demuestra que es eso lo que le mueve. Abre una oportunidad que antes no estaba. Es decir, el sentimiento en la ciudadanía madrileña que quiere echar a Ayuso era de desilusión en los últimos años. Los números no daban, ahora sí pueden dar. Es una oportunidad para echar a Ayuso, y la ha abierto Iglesias.

¿Cómo sentó ese ‘no’ de Más Madrid? Nos pareció una respuesta precipitada, precisamente porque hay un clamor con la unidad. Tiene que ver mucho con el sentimiento de que la unidad podía ser un revulsivo. Por tanto, el objetivo de echar a Ayuso y evitar que entre la extrema derecha en el Gobierno era suficientemente importante para que por lo menos nos sentásemos a hablar. A partir de aquí hay que mirar hacia adelante. Lo importante es que en campaña no nos dediquemos ni a excluirnos ni a disputarnos, sino a disputarle a las derechas y al riesgo que supone que pueda seguir gobernando en esta región. ¿Qué le pareció la referencia de Mónica García de que los hombres siempre dicen a las mujeres lo que tienen que hacer? En primer lugar, la decisión de Iglesias incorpora decir que él quiere que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de este país, la que lideraría la candidatura de UP. En segundo lugar, la disposición a que en caso de que lo votasen los inscritos Mónica García pudiera liderar una candidatura unitaria. Precisamente el feminismo dice que lo importante es hablar, dialogar, encontrarnos. Por eso no entiendo esas críticas. En tercer lugar, la instrumentalización del feminismo es algo que hace demasiado la derecha, con un discurso absolutamente machista como escuchamos estos días contra UP, y no es el camino. Lo importante es que nos pongamos todos a trabajar con el objetivo común y dejemos ese tipo de crítica aparte.

En el Congreso le dijo un diputado del PP este lunes a Yolanda Díaz que en UP sólo se hace carrera agarrando la coleta… Me parece que, desde luego, es una derecha a la que no sé si se le puede llamar oposición, solamente se dedica a insultar y generar odio. En este caso, con violencia política contra las mujeres. Lo hace reproduciendo el patriarcado diciendo que las mujeres no somos autónomas y que no valemos para asumir responsabilidades. Por tanto, creo que es muy peligroso. Más allá de que sea un ataque contra Díaz, como todos los que le hacen permanentemente a Irene Montero y otras mujeres, lo que me parece más grave es que se manda un mensaje a favor del ejercicio de la violencia machista. Es que esos discursos sostienen la violencia machista. Me parece gravísimo, no deberían tener cabida en una institución pública. ¿Por qué Ayuso arrasa en las encuestas ahora? Las encuestas son encuestas hasta que se ve realmente lo que votan los ciudadanos en las urnas. Hay partido, y tenemos muchas posibilidades de ganar a Ayuso. En primer lugar, por lo que está pasando en las derechas. Esta operación para tratar de reflotar a Cs en Murcia ha supuesto la implosión de Cs y puede ser su fin. Así lo vamos a comprobar el 4 de mayo. En segundo lugar, porque Ayuso desde hace mucho habla mejor a los votantes de Vox que como lo hace Monasterio. Incorpora absolutamente todos los discursos más de ultraderecha, trumpistas, racistas, machistas, contra las personas más vulnerables. Eso es un peligro contra los madrileños y para la democracia.

¿UP estaría en un Gobierno con Ciudadanos? Cs es el eterno intento para tratar de sostener a los poderosos y evitar que avancemos en este país. Más allá de eso, es que creo que Cs no va a existir después del 4 de mayo en la Comunidad, no van a tener representación. Y esto es un imposible: lo que hemos visto siempre por parte de Cs es que le da el apoyo a la derecha, aunque eso suponga aceptar las políticas de la extrema derecha. Es un proyecto absolutamente sumiso a la corrupción del PP, sostén de la corrupción del PP, sostén de las políticas que más precariedad y desigualdad suponen. Estoy absolutamente segura de que si Cs consiguiese representación en la Comunidad el 4-M, volvería a dar el apoyo a Ayuso. Por lo tanto, es imposible. ¿Veremos a Vox en el Gobierno de Madrid? No va a gobernar Ayuso porque creo que vamos a poder hacer un Gobierno de izquierdas para acabar con esas políticas contra las personas. ¿Ayuso está dispuesta a meter a Vox? Desde luego. No tengo ninguna duda. Y están dispuestos a darle hasta algo tan importante como la Educación, para que apliquen políticas como el pin parental, que es no reconocer los derechos de la infancia y negar el hecho de que existe la necesidad de que la educación pública pueda determinar los contenidos que son asumidos por parte de nuestras instituciones como necesarios (desde la lucha contra la violencia machista hasta la ciencia). Ayuso está dispuesta a eso.

Esta semana están pasando ante la Audiencia Nacional los dirigentes de la antigua cúpula del PP. ¿Es un partido corrupto? Es un partido corrupto, que se enorgullece de comprar tránsfugas y que lleva la corrupción en el ADN y gobierna para corruptores. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello. ¿Cuáles son las grandes constructoras que aparecen en los papeles de Bárcenas? Por ejemplo, Sacyr, que es una empresa que viene desde el franquismo, que entró en el Ibex posteriormente y que acumula un enorme poder en este país. En la Comunidad de Madrid la hemos visto en la Operación Chamartín, gracias al apoyo del PP, y en el Zendal, gracias a las decisiones de Ayuso. El PP es un partido de corruptos, pero el problema son también esos corruptores, que siempre salen impunes y que dictan esas políticas del PP. Son grandes poderosos que ahora quieren echar mano de la ultraderecha para mantener su poder, sus adjudicaciones públicas, y el beneficio que sacan del conjunto de la miseria de los madrileños para evitar los avances que puede hacer un Gobierno de izquierdas. En los últimos días hemos escuchado a los dirigentes de Podemos apuntar la posibilidad de que algún día fuera incluso imputada Ayuso. ¿Lo cree? ¿Por qué? Creo que puede ser imputada y condenada. ¿Por qué? En primer lugar, es discípula de Esperanza Aguirre. Se crió con ella, trabajaba en Madrid Network, que es una empresa que ha aparecido en numerosas ocasiones en la Púnica. Ayuso es esa que le pedía favorcillos a Alejandro de Pedro, que es el conseguidor de la Púnica. Es la persona que ha recibido un trato de favor por parte de Avalmadrid, lo dice una comisión de la Asamblea de Madrid que ella ha cerrado, pero que tiene conclusiones muy claras. Ayuso ha recibio un regalo por parte de Kike Sarasola en mitad de la pandemia cuando la gente estaba temiendo que la pudiesen echar de sus casas con los desahucios. Eso va contra el reglamento de la Asamblea y contra el código ético de la Comunidad. En último lugar, lo que me parece más grave, Ayuso ha decidido que hay personas que no tienen derecho a vivir por el hecho de ser dependientes. Eso es gravísimo y va a tener consecuencias judiciales.

Ayuso llegó a la Presidencia de Madrid siendo una desconocida y ahora se ha convertido en la gran lideresa de la derecha. ¿Ha contribuido la izquierda a crear a Ayuso? Creo que ha utilizado un momento político muy difícil como es la pandemia para construir su perfil. Ha hecho una campaña permanente. Es evidente que la oposición al Gobierno estatal no tenía como objetivo defender la vida de los madrileños, sino más bien jugar con ellos para tratar de convertirse en la oposición y hacer oposición interna en el PP. Eso es lo que le ha permitido sacar cabeza en este tiempo a pesar de su incapacidad política. No ha aprobado ni una sola de las medidas que pactó con Cs, no ha sacado unos presupuestos. Es una persona que gracias también a esa implosión de las derechas y a hablar mejor a los votantes de Vox que Monasterio ha conseguido subir en las encuestas. A partir de ahí, la izquierda ha hecho una oposición durante este tiempo sacando los trapos sucios y denunciando sus politicas y vamos a ser capaces de echarla. ¿Fue un error aquella imagen de Sánchez yendo a la Puerta del Sol con 24 banderas de España y de la Comunidad de Madrid? Sí, fue un error. ¿Por qué lo hizo mal La Moncloa? Dio una sensación de legitimidad a Ayuso, cuando, además, al día siguiente no sirvió para nada y continuó con esa rebeldía contra la responsabilidad que tenía que tener frente al covid y al conjunto de acuerdos con la comunidades. Ayuso es una presidenta que ha tratado de huir del consenso para enfrentar al covid. Aquí no hay salidas individuales, necesitamos de lo público y del acuerdo de todos y todas. Frente a esa imagen contrasta lo que ha hecho Ayuso constantemente durante este tiempo: ni proteger la salud ni proteger la economía.

¿Ayuso sueña con lo que queda de Génova 13 y con La Moncloa? Sí, creo que sueña con eso. Creo que el 4 de mayo va a despertarse de ese sueño porque la vamos a echar de la Comunidad de Madrid y será su fin. En Ferraz dicen que no va a haber un sorpasso de UP al PSOE. ¿Creen que pueden ganar al PSOE y ser la fuerza progresista más votada? Creo que sí, creo que la candidatura de Iglesias puede generar, ya lo está haciendo, muchísima ilusión porque se está mostrando cómo UP es la garantía de que exista ese Gobierno de izquierdas. Creo que lo importante en estas elecciones no es ver quién queda por encima de la izquierda, sino que entre todas las fuerzas sumen para echar a Ayuso.

El PSOE ha fichado como ‘número dos’ a Hana Jalloul. ¿Qué le parece? Por lo que la conozco, una persona que hace muy bien su trabajo. Le doy la enhorabuena y me gustará estar con ella en la Asamblea y espero que también en el Gobierno. Dice que le gustaría estar en el Gobierno, ¿qué aspira a ser? Me gustan mucho las políticas sociales y los derechos humanos. Esto evidentemente será decidido colectivamente por parte de nuestra fuerza, pero hay mucho trabajo que hacer frente a las políticas del PP, que han entendido los servicios sociales como caridad. Además de privatizado, se han regalado muchos de los servicios sociales, no solo a fondos buitres como en el caso de las residencias o como en el caso de la dependencia a empresas de Florentino como Clece, sino también a organizaciones religiosas y católicas. Hay que cambiar el modelo de residencias hacia uno cien por cien público.

Por el camino tiene que decidir el Supremo sobre usted. ¿La van a inhabilitar antes del cuatro de mayo? Es un riesgo. Participé en 2014 en un desahucio de una persona con discapacidad. Un mes después me entero de que se ha abierto un procedimiento policial contra mí. A partir de ahí, se inicia un proceso judicial y me condenaron. Ahora mismo estoy esperando la sentencia del Supremo para que acepte o no mi recurso. Si el Supremo le da la razón al TSJM, será una absoluta injusticia. Las acusaciones son absolutamente falsas y mentira. Será gravísimo. Pero conociendo lo que estamos conociendo en los últimos años por parte de la Justicia de nuestro país, permítame que tenga serias dudas sobre esa sentencia. Evidentemente esto generaba un riesgo a la candidatura, no nos podíamos permitir que en mitad de las elecciones me dejaran fuera de juego. Lo hablé con Pablo Iglesias y él asumió esta labor. Si me inhabilitan, iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La decisión de Iglesias la sabían pocas personas en este país, una era usted. ¿Cómo fue ese fin de semana? Muy emocionante, porque cuando vimos que esa posibilidad se podía hacer real, las personas que lo sabíamos vimos que era una buenísima oportunidad para ganar Madrid. Felicidad por parte de todos y nerviosismo hasta que se anunció al conjunto de la ciudadanía por las implicaciones que tiene. Mucha ilusión y seguridad, no es algo que hayamos dudado. ¿Van a implantar el comunismo bolivariano en Madrid si ganan? Vamos a acabar con las políticas de Ayuso, esas que acaban con los derechos de la ciudadanía y generan pobreza. El PP hace políticas para generar pobreza. De hecho, han convertido la Educación en una máquina para generar desigualdad y segregación. Ayuso habla permanentemente de esto de la libertad frente al comunismo. Comunismo debe ser defender los derechos sociales como el derecho a la vivienda y libertad para ella debe ser excluir a los dependientes de la prestación que tienen por ley, obligar a las familias de Vallecas a que estén en centros educativos guetto y dejar a personas en listas de espera en sanidad. Cuando Ayuso dice libertad se refiere a la libertad de quien se la puede pagar, que son unos pocos, los amigos del PP. Lo que nos estamos jugando en estas elecciones realmente es fascismo o democracia. Asumir que las políticas fascistas de la extrema derecha se hagan con el Gobierno de la Comunidad de Madrid o defender la democracia. No hay democracia si no hay igualdad para que todos y todas tengamos una vida digna.

Esto ha supuesto zarandear por completo el Gobierno central. ¿Está segura la coalición de gobierno del PSOE y UP o se va a dañar? Está absolutamente segura. UP es una fuerza que ha conseguido cambiar el sistema político en nuestro país enormemente, por acabar con el bipartidismo y conseguir unos resultados inéditos en poco tiempo. El Gobierno está haciendo políticas a favor de la mayoría, con los ERTE, con los presupuestos expansivos que refuerzan los servicios públicos, la subida previa del SMI… A partir de aquí tenemos una candidata a la Presidencia, que es Yolanda Díaz, que no solo es la mejor candidata, sino que está siendo ya la mejor ministra de Trabajo. Desde la democracia de este país, es la única ministra de Trabajo que ha hecho políticas a favor de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Gracias al hecho de que consigamos gobernar en Madrid ese Gobierno estatal se va a reforzar porque la Comunidad es el bastión del PP. Conseguir echarles tiene unas repercusiones enormes y puede conseguir que el PP no se reponga de ese golpe en décadas. Si hay algo que puede reforzar las políticas de izquierdas de este país, es precisamente echarles de la Comunidad. Habla de una candidata a la Presidencia, pero no se han convocado ni una Asamblea de Vistalegre ni primarias. ¿Se ha elegido a dedo, va en contra del espíritu asambleario con el que nació Podemos? Evidentemente esto es algo que pasará por unas primarias. Yolanda Díaz no es militante de Podemos, no serán primarias de Podemos, sino que cuando llegue el momento se podrá hacer un proceso conjunto del espacio político de Unidas Podemos para decidirlo, pero no me cabe ninguna duda de que se hará. Era un clamor para muchísima gente de izquierdas de este país que Yolanda Díaz debía asumir esa responsabilidad y que ella misma haya dicho que está contenta con esa posibilidad de ser candidata nos permite pensar que puede ser así. A partir de ahí, evidentemente hay que asumir que decidirán los inscritos y que será una decisión que se tomará colectivamente. Puede haber otros candidatos y otras candidatas y será algo bueno para nuestro espacio político y para nuestra formación política, y desde luego que lo acogeremos con felicidad.

Y con el animal político que es Iglesias, ¿de verdad podemos creer que se va a apartar a la política autonómica o veremos una temporada una especie de bicefalia como en el PNV? Iglesias sigue siendo el secretario general de este partido. Siendo presidente de la Comunidad de Madrid va a ser un actor evidentemente relevante en el contexto nacional, pero él lo ha dicho y lo creemos todos: ha llevado a este espacio político muy lejos, a partir de ahora cree que otras personas lo pueden llevar más lejos todavía. Evidentemente con Iglesias seguimos contando para ser secretario general y para tener una responsabilidad central en la política de este país, pero también hay que dejar paso a otras personas.

