Pedro Sánchez: “No contemplo un confinamiento en el país”

“Los datos son preocupantes, pero el sistema está mucho más preparado que en la primera ola”, ha asegurado el presidente. ”Hoy estamos mucho más preparados que en marzo para esta segunda ola”, ha insistido Sánchez, antes de señalar que, por el momento, no se plantea volver al confinar a la población. “No contemplo un confinamiento en el país”, ha dicho Sánchez.

No obstante, Sánchez ha querido transmitir un mensaje de confianza y, sobre todo, de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Sánchez no ha disimulado su preocupación por las cifras de contagios de coronavirus en toda España, pero especialmente en Madrid . El Ejecutivo madrileño anunció este viernes restricciones de movilidad en 37 zonas sanitarias de la Comunidad, y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, espera a su encuentro con Sánchez este lunes para concretar las ayudas del Gobierno central al madrileño.

“Iré a la Puerta del Sol a ayudar. No voy a juzgar ni a tutelar a nadie”, ha asegurado, al tiempo que mencionaba el único objetivo de su próxima reunión con Ayuso: “Doblegar la curva”. “Lo hicimos hace escasos meses y volveremos a hacerlo”, ha asegurado el presidente.

Sánchez ha celebrado que Simón se encuentre al frente del CCAES en esta crisis, reconociendo que no fue su Gobierno quien lo nombró, sino el anterior Ejecutivo del PP. "España ha tenido la enorme fortuna de tener [a Simón] al frente del CCAES”.

Pedro Sánchez se ha mostrado partidario a que haya una auditoría externa para evaluar la gestión del Gobierno en esta pandemia. No obstante, no comparte las críticas que se han lanzado estos días a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), por irse de vacaciones en pleno aumento de contagios en esta segunda ola.

Pero no sólo ha habido información epidemiológica en la entrevista. Sánchez ha avanzado que pronto habrá un acuerdo sobre los ERTE, en la misma línea en que se ha manifestado este sábado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Estoy convencido de que va a haber acuerdo”, ha asegurado Sánchez en La Sexta. “La capacidad de reactivación económica que está demostrando el mercado laboral es extraordinaria”, ha añadido.

Preguntado por la negociación sobre los presupuestos generales del Estado, Sánchez ha respondido: “No me cabe en la cabeza que no haya Presupuestos. La situación es tan histórica que, ¿por qué no tener acuerdos históricos? Estamos en un momento tan inédito, que yo excluiría los vetos cruzados”. “Serán unos presupuestos progresistas, pero también serán unos presupuestos de país”, ha dicho Sánchez.

De este modo, el presidente de Gobierno no ha descartado un acuerdo con Ciudadanos, pese a que para la investidura no obtuvo su apoyo, sino el del arco progresista de ERC, EH Bildu y Más País.