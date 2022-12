ERC propone rebajar a tres años la pena de cárcel para los que no se lucren con la malversación

Europa Press News via Getty Images

ERC ha presentado este viernes una enmienda para reformar el delito de malversación en el Código Penal en la que propone una condenas de hasta ocho años de cárcel para las personas que se lucren y de hasta tres años para los que no destinen fondos públicos al propio beneficio.

Es decir, su propuesta es vuelve al modelo previo a la reforma ejecutada por el PP en 2015. En la actualidad, el delito básico de malversación no diferencia a quien se lucra personalmente del crimen de quien no lo hace y establece condenas de entre dos a seis años de cárcel. Los republicanos quieren evitar a través de dicha enmienda que se use la malversación “con finalidad política y arbitraria contra el independentismo”.