Eurovisión, Europa: TV or not TV

“Europa no es un lugar, sino una idea”. La frase es de Bernard-Henri Lévy . A ver si yo no voy a poder darme el pisto de intelectual. A ver si el único que puede citar a Lévy es el director de este periódico…

La reflexión a la que me lleva es, ¿y esa idea está condensada en el único producto audiovisual europeo que tenemos, que es el festival de Eurovisión ? Que alguien me diga que no, por el amor de dios.

6. ¿Por qué no tenemos, tantos años después, una tele pública europea firme (no una asociación de teles públicas) con informativos como columna vertebral y producción audiovisual paneuropea?

También he preguntado a expertos en Europa, metidos en organismos europeístas si hay alguien ahí con inquietudes en esa dirección, si nadie que ve que no nos creeremos el proyecto de la UE hasta que no haya una tele pública europea que emita para todos los países. Cero inquietud, me dicen.