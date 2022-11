Feijóo dice que los de Podemos no están en la sala, se lía la mundial y acaba matizando

Se ha preguntado el dirigente gallego: ”¿Y qué pasa cuando hay un incendio? pues que todos el mundo intenta escapar”. Y aquí ha venido la polémica. Ha dicho Feijóo: “Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están”.

En ese momento el resto de senadores han alzado la voz y se han escuchado gritos de todo tipo porque Podemos no tiene senadores. Feijóo se ha dado cuenta y ha matizado: “Los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. ¿Le parece bien?”.

“Veo que eso es un tema menor en una sesión de control. Mire a mí no me interesa ser implacable, lo que me interesa es ofrecer alternativa imbatible. Por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control porque para insultar ya llegan ustedes”, ha sentenciado Feijóo mientras el murmullo seguía de fondo.