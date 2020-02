Feijoó lamenta ante Casado que Alfonso Alonso abandone la política: "Espero que lo reconsidere"

“Lamento que Alfonso Alonso deje la política, porque es un político de primer nivel. Espero que reconsidere su decisión”. Así se ha expresado este martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó , en el marco de un desayuno informativo en el que estaba previsto que acudiese el hasta ahora líder del PP vasco, Alfonso Alonso. Pero Alonso no ha acudido a un acto al que sí ha asistido el líder nacional del PP, Pablo Casado .

El líder gallego ha llamado a sumarse a la política que une, no a la que separa, y ha señalado que en sus tres victorias no hay ningún secreto: “Galicia al PP se lo ha enseñado todo”.

En referencia al pacto firmado por el PP con Cs en el País Vasco de cara a las elecciones del 5 de abril, y que él se ha negado a aplicar en Galicia, Núñez Feijóo ha resaltado que “la unidad no es de siglas huecas”.

El presidente de la Xunta, quien no ha querido profundizar demasiado en el abandono de Alonso, sí que ha querido destacar que “España y los españoles están por encima de los partidos políticos”, tras lo que se ha preguntado: ”¿No es eso lo que necesitan y desean los ciudadanos?”.

. @FeijooGalicia “La traducción de #GaliciaÉMoito sería Galicia es una pasada” “Galicia no es del Partido Popilar, el Partido Popular es de Galicia” pic.twitter.com/5nwdFukP7T

No obstante, Feijóo ha considerado “una buena noticia” que el PP en estos momentos esté hablando con Cs y si “mi partido me lo pide, voy a intentar que fructifiquen acuerdos sólidos y leales”.

“La Galicia de 2020 no es la parcela de antaño, con siglas yuxtapuestas y coaliciones ficticias”, ha resaltado.

En este sentido, el dirigente popular ha reprochado la política de bloques instalada a nivel nacional “que no conduce a ninguna parte”, y se ha comprometido a superarla con “ilusión, ganas y voluntad y empezar en Galicia”.

Núñez Feijóo ha abogado por seguir dejando a Galicia “al margen del lío de la política nacional, que ni me gusta ni me representa” y ha lamentado que el Gobierno de la nación sea “rehén de siete partidos”.

En @NewEconomyForum . El @ppdegalicia es un lugar de encuentro y no un partido de clausura. Nosotros queremos ser intérpretes de la gente, no convencerlos de que tienen que pensar de una u otra forma, como parece ser la moda en el conjunto de España últimamente pic.twitter.com/Psn1dKECQw

No obstante, Feijóo ha dejado claro que no aceptará imposiciones del partido de Arrimadas y si lo que quiere Ciudadanos es usar las siglas del PP para pasar luego al Grupo Mixto, “eso los gallegos no lo entenderían, y yo tampoco”.

“Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos porque los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal sino una agrupación de intereses electorales”, ha señalado.

No exento de tono irónico, Feijóo ha recordado que el PP tiene 41 escaños en Galicia frente a cero de Cs. Y en ese contexto “de proporcionalidad, cómo no hablar hasta el final”, se ha preguntado.

“Todos aquellos que les interese la unidad, la moderación, el entendimiento y la estabilidad debemos darnos la mano y caminar juntos”, ha subrayado al tiempo que ha agradecido, también irónicamente, que Cs haya dicho que el presidente de la Xunta quiera ser el candidato del PP gallego.