Feliciano López critica a un líder político y se enzarza con varios usuarios: "Nos importan otras cosas"

Esta ha sido la contestación del tenista: “Gracias por lo de multimillonario, no lo sabía... ¿Lo redistribuir va en función del nivel de mediocridad? Te va a tocar poquito... Si has levantado alguna vez una copa como esta de grande fuera de un garito estamos en el mismo nivel de mediocridad”.

Uno de ellos, Alfon, le ha apuntado que a él le importa “más redistribuir la riqueza y que alguien no sea multimillonario por haber sido mediocre usando una raqueta”.

El actual campeón de la Copa Davis con España no se ha quedado ahí, ya que ha respondido a varios usuarios que le han recriminado su contestación a Garzón.

Este tuit ha servido para que otros usuarios defendieran al propio Alfon. Breixo, otro internauta, ha cargado contra López diciéndole que no aporta nada: “En serio amigo, háztelo ver. Opulencia el domingo con un Vega Sicilia, emojis criticando pero cero capacidad de aportar nada, y encima tu ‘zasca’ se basa en dar importancia a tu nivel como tenista, como si eso te otorgase importancia en la sociedad. 39 años, que ya podrían ser 93”.

De nuevo, el tenista le ha respondido si la opulencia era “compartir los vinos con los seguidores” y le ha dicho irónicamente si fue corriendo a ver el precio. “Eso ya dice mucho... ¿De los demás vinos no viste el precio? La foto es una demostración de mi nivel de mediocridad en el tenis, eso no me hace ser más o menos en la vida”, ha añadido.