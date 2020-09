Fernando Simón desmiente a Jesús Calleja: lo que el virólogo nunca dijo en 'Planeta Calleja'

Fernando Simón ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para abordar los datos de la pandemia en España y explicar cómo ha ido la reunión con la comunidad de Madrid.

Ya en la ronda de preguntas de los periodistas, Simón ha tenido que responder a una cuestión sobre su participación en Planeta Calleja, programa que se podrá ver este viernes en Telecinco.

Hace unos días, Jesús Calleja contó en una entrevista en la Cadena SER que, en su programa, Simón iba a revelar datos concretos de lo que iba a pasar con la pandemia y de cuándo iba a terminar.

“Hablará de qué se hizo mal, qué se ha hecho bien, cuál es el presente que tenemos en este momento, qué va a pasar de aquí a enero, qué va a pasar de enero a junio y cuándo va a acabar esta pandemia. Da fechas concretas de cómo va a ser el proceso y cuándo se va a acabar la pandemia”, reveló el aventurero.

La periodista ha querido saber si realmente manejan estos datos y, en caso afirmativo, por qué no los comparten con la población española al ser unos datos bastante relevantes para ser usados como “gancho mediático”.

“Ha utilizado un término que yo no conocía, lo de gancho mediático, yo creo que es básicamente eso. No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa, no hay información que no se haya discutido hasta la saciedad en muchos periódicos”, ha afirmado Simón.

El virólogo ha comentado que sí hay conversaciones en las que se discuten esas afirmaciones “un poco más en detalle” pero que “no hay nada que sea relevante que no se haya discutido ya”.