Fernando Simón desvela de qué equipo es y cómo lo celebrará si ganan

Fernando Simón ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para arrojar luz a los nuevos datos del coronavirus en España y para hablar de los brotes que se han producido en los últimos días.

Ya en el turno de preguntas, el epidemiólogo ha respondido a una pregunta sobre las celebraciones deportivas que se están produciendo estos días. Como en Cádiz, donde miles de personas han salido a la calle a celebrar el ascenso del equipo sin guardar la distancia de seguridad.

Sobre esto, Simón ha comentado que le gusta mucho el deporte y que sigue a algunos equipos y que le “encanta celebrarlo” pero “este año” lo va a celebrar “de otra manera”.

“Si el Zaragoza sube a primera lo celebraré de otra manera. No me juntaré con otros maños. Yo creo que tenemos que ser conscientes, tiene muchas opciones eh...”, ha dicho Simón ante la carcajada de los periodistas.

“No creo que sea menos divertido celebrarlo de maneras alternativas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10. No es necesario y, además, sin usar medidas de seguridad. Mantener ciertas distancias. Procurar no abrazarse demasiado. Cuando no se mantenga esta distancia usar mascarilla”, ha afirmado.

Simón ha recalcado que, además, cuando en estas circunstancias se usa la mascarilla “se suele usar mal”. El doctor ha pedido responsabilidad a la hora de hacer ciertas actividades porque “no estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad”.

“Tenemos brotes que se han producido por celebrar las no fiestas de los pueblos. Tenemos brotes por celebrar las no celebraciones de los eventos deportivos. Tenemos brotes por situaciones que son perfectamente evitables y que, es cierto que no es lo mismo, pero uno se lo puede pasar igual de bien”, ha sentenciado.