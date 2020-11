Fernando Simón dice basta: pide que nadie cometa el error que ves a diario por la calle

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia en España y en el resto del mundo.

En el país, el Ministerio de Sanidad ha notificado16.233 nuevos casos y 252 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Se eleva así la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 1.541.574.

Ya en rueda de prensa, los periodistas le han preguntado a Simón si Sanidad tiene pensado implementar nuevas medidas en interior después de admitir la importancia que tienen los aerosoles en los contagios de coronavirus, sobre todo en espacios cerrados y mal ventilados.

El experto, como ha señalado en más de una ocasión, ha afirmado que desde el principio de la pandemia saben que el virus se transmite por aerosoles y ha afirmado que el problema es saber qué significa esa palabra.

Cuando alguien tose, habla o incluso respira, lanza pequeñas gotas respiratorias al aire circundante. La más pequeña de estas gotitas puede flotar durante horas, y existe una fuerte evidencia de que pueden portar coronavirus vivos si la persona está infectada.

“Diferentes colectivos profesionales clasifican los aerosoles de diferente manera según el tamaño de las partículas que pueden estar en el aire”, ha señalado. Simón ha revelado también que ahora, en lo que hay más consenso, es que en “las partículas inhalables e infectadas pueden mantenerse en el aire un mayor tiempo o a una distancia mayor que en algunos momentos se ha llegado a decir”.

El experto ha afirmado que, para prevenir esto, hay que mantener las distancias “si son dos metros, mejor que si es uno y medio, si son dos y medio mejor que si son dos”.

Simón también ha hecho especial hincapié en “garantizar un buen uso de las mascarillas”: “Las mascarillas se deben utilizar siempre bien. No vale tener la mascarilla por debajo de la nariz. No vale tener la mascarilla en malas condiciones. No vale tener una mascarilla que flota alrededor de tu cara y que no se ajusta correctamente a la nariz y a la boca”.

El epidemiólogo aboga por mantener las mismas medidas que hasta ahora “pero bien aplicadas”. Simón ha puesto el foco en la ventilación, algo de lo que lleva avisando desde el inicio de la pandemia: “La buena ventilación es probablemente una de las pocas medidas no farmacológicas que sí tenían, antes de la epidemia, demostrada su eficacia para el control de las infecciones transmitidas por la respiración”.