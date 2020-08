Fernando Simón fulmina a la manifestación antimascarillas: solo cinco palabras

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido hoy en rueda de prensa para hablar de los avances del coronavirus en España.

El responsable sanitario se ha tenido que enfrentar a una de las preguntas relacionadas con uno de los temas del momento: la manifestación contra el uso de las mascarillas de este domingo en Madrid.

Simón ha sido claro: “Creo que se han visto imágenes... No he visto toda la manifestación y no sé si fue lo que pasó durante toda la manifestación. Tampoco sé si representan un momento puntual que puede no ser representativo, pero lo cierto es que lo que hemos visto no requiere de mucho comentario”.

“La gente es suficientemente inteligente como para entender lo que son estas manifestaciones, lo que pueden significar y el riesgo al que pueden poner al resto de las sociedad”, ha proseguido.

Simón ha concluido con una última reflexión y cinco palabras que lo dicen todo: “No voy a entrar en valoraciones de los motivos de la convocatoria porque creo que no merece mucho la pena”.

Este domingo, un millar de personas, la gran mayoría sin mascarillas, se concentraron en la plaza de Colón al son de un lema: “La covid-19 no la produce un virus, sino la nueva tecnología 5G”.