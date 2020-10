El Fernando Simón más íntimo: el flechazo con su mujer, sus hijos y su juventud

Fernando Simón ha dejado ver su lado más personal en una charla en directo con los hermanos Pou, dos escaladores y alpinistas profesionales mundialmente conocidos, a través de Facebook Live.

El director del CCAES ha hecho un repaso sobre su vida y ha hablado de sus inicios como estudiante de Medicina en la universidad. Simón ha explicado que su padre era médico y que lo único que pudo dejarles es una educación porque tierras no tenía.

El rostro del ministerio de Sanidad en la crisis del coronavirus ha narrado que cuando era joven dudó entre estudiar Medicina, Oceanografía, INEF o Literatura pero que finalmente se decantó por la primera porque no quiso que su trabajo fuese su hobby.

Ya en la carrera, Simón ha contado que siempre tuvo buena memoria y que eso le ayudó a sacar algunas las asignaturas: “Tengo buena memoria, buena retentiva. Es un eufemismo para decir que he sido muy vago”.

Cuando acabó sus estudios, el experto se dio cuenta de que el hospital no era lo suyo: “No me sentía a gusto. La vida en el hospital no me gustaba, me gustaba la medicina general antigua”. Simón se interesó desde bien joven por colaborar con ONGs en África y a raíz de eso encontró interés en lo que ahora es su profesión: las enfermedades infecciosas.