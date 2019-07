Fran Perea, cantante y actor de series como Los Serrano (Telecinco), estuvo este pasado sábado en el programa nocturno LaSexta Noche con Iñaki López y Andrea Ropero.

La nueva periodista de El Intermedio le puso un vídeo con el que recordó los diferentes momentos en los que Perea opinó o se metió en política, sobre todo, cuando simpatizó con el gobierno de Zapatero. Tras vérsele incluso en la celebración de Ferraz, el artista recibió numerosas críticas hasta el punto de hacerle pensar que es mejor no mojarse en estos temas.

“Hay que comprometerse con ideas. Hay que tener valores y apostar por ellos, yo lo hice por el Gobierno de Zapatero. Con el tiempo, sí me siento orgulloso de haber apoyado a uno de los gobiernos que más ha hecho por los derechos sociales, pero descubrí que no es sano dar tu opinión. Me dieron mucha cera a mí y a mi familia. Ahora soy más prudente y solo la doy a gente que le interesa”, reconoció Perea.