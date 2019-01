El actor Pepe Viyuela, que está viviendo una de las etapas más bonitas de su trayectoria con la serie Matadero, pasó este miércoles por el plató de Andreu Buenafuente en Late Motiv. Como no podía ser de otra manera, el presentador catalán le preguntó por su opinión en el debate que está envolviendo a Podemos tras su ruptura con Íñigo Errejón.

"No me voy a morder la lengua, creo que no hay que hacerlo y que cada uno tiene que opinar", empezó Viyuela. La simpatía del actor riojano con la formación morada en general y con Errejón en particular es algo que ya dejó claro en su día, cuando decidió ir en las listas de este para la dirección del partido, y que en el programa recordó: "Tengo mucho apego hacia Íñigo y creo que no se está equivocando".

Sin embargo, Viyuela afirmó que igual en las formas sí que erró y que le faltó tener más cuidado a la hora de gestionarlo: "Quizás sí que se haya equivocado en las formas. Busca una manera de unir y de aglutinar voluntades, pero igual le ha faltado un poco de tacto y habilidad a la hora de gestionar el cómo hacerlo para evitar ese gesto de sorpresa en los dirigentes de Podemos. No sé si le era posible hacerlo o no, pero en eso es lo que me parece que no ha estado bien".

"En la izquierda tenemos un mal endémico: pensar". @PepeViyuelactor no se muerde la lengua para darnos su opinión sobre el Errejonazo y Podemos. pic.twitter.com/hZCPieSS1T — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 23 de enero de 2019

A pesar de ello, recalcó que está "en el camino adecuado" y que así se lo transmitió. En su día y previo a la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, Viyuela realizó una intervención en el acto de presentación de la plataforma que encabezó Errejón bajo el nombre de 'Recuperar la ilusión'.

En la entrevista, también aprovechó la oportunidad para hablar del problema que está teniendo la izquierda con su ramificación cada vez mayor e hizo un primer diagnóstico: "En la izquierda tenemos un mal endémico que es pensar. Eso te lleva a divergencias y en un mundo que lo monolítico está sobrevalorado la discursión se vende muy mal".

"En un partido y en cualquier sitio lo interesante es no opinar igual y poder debatir. El problema es que cuando pasan estas cosas parece que el partido se resquebraja y creo que estamos muy mal acostumbrados en tener que ir todos igual", continuó el humorista que ha encarnado a personajes como Filemón o Chema, de Aída.

Pepe Viyuela también desmintió la teoría de si que estar con Errejón es ir en contra de Iglesias, ya que "estar con uno no significa estar contra otro". Además y para terminar, cuando Buenafuente dijo que "la derecha siempre dice que está reconstruida", el entrevistado soltó un chascarrillo que provocó la risa de todo el plató: "Debe ser la desfachatez".