'Game over': el sprint de tribunales y negacionismo de Trump que no impide que Biden sea presidente

SAUL LOEB via Getty Images Donald Trump, el pasado 7 de diciembre, en una imposición de medallas en la Casa Blanca.

Entre amigos, sin cámaras, Donald Trump se mostró resignado a su destino: “Nos vemos dentro de cuatro años”, dijo el pasado 2 de diciembre. Parecía haber encajado que un mes y un día antes los ciudadanos le habían sacado de la Casa Blanca, urnas mediante, y habían apostado por el demócrata Joe Biden como presidente de EEUU. ¿Era sincero en petit comité? ¿Había asumido su derrota de verdad?

De cara a la galería, al menos, la respuesta es no, claramente. El magnate no ha hecho otra cosa que poner recursos, mostrar supuestas pruebas de fraude, negar lo evidente y calentar el ambiente con acusaciones gruesas, algo peligroso cuando te han votado 75 millones de personas -muchas acérrimas- a las que no les hace gracia el cambio de Gobierno.

Este lunes, el Colegio Electoral emitirá sus votos y ya poco tendrá que patalear el presidente saliente. Pero Trump ha insistido en mantener la pelea hasta el último instante. Esta madrugada, ha recibido un revés definitivo: el Tribunal Supremo estadounidense ha rechazado una demanda, impulsada por Texas, que de prosperar podría haber alterado los resultados que hasta ahora teníamos por seguros. Lo ha hecho con apenas dos párrafos, contundentes, en los que queda claro que no hay fraude alguno. Quien le ha dado semejante bofetada es un Alto Tribunal de mayoría conservadora, con jueces nombrados en parte por el propio Trump, pero que por encima de todo son jueces y lo han visto claro. Nada que hacer.

¿Qué dice el calendario?

Como fija el calendario electoral, el 14 de diciembre, lunes, es cuando los electores del Colegio Electoral emiten sus votos. El 3 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años registrados como votantes dieron la victoria a Biden por 306 votos electorales frente a 232 de Trump, porque el voto no es directo: son los compromisarios o electores dentro de cada estado quienes emiten esos votos electorales, como representantes del pueblo, en última instancia.

Esos compromisarios tienen cita en Washington y, si votan sin sorpresas lo que han dicho sus ciudadanos, Biden estará formalmente afianzado como presidente. Luego quedará que el 6 de enero el Congreso recuente y certifique esos resultados y ya el 20 de enero se produciría la investidura del demócrata.

No se esperan giros, porque estos representantes tienen el compromiso de votar de acuerdo con el resultado de la elección popular y las normas de distribución del voto electoral de su Estado correspondiente. La Constitución no impone una disciplina de partido, pero 29 estados y el Distrito de Columbia piden lealtad a sus electores y cinco estados más prevén sanciones para electores desleales, que van desde multas de 1.000 dólares hasta condenas por delitos, directamente.

No obstante, nunca se ha penalizado a ningún elector desleal en la historia de EEUU. No han sido muchos en todos esos años, apenas 10 compromisarios. Y en ninguno de los casos se acabó modificando el resultado de una elección ni torciendo la voluntad de los ciudadanos.

Derrota tras derrota

La lucha de Trump contra los resultados de las elecciones ha sido un fiasco, vapuleada por los jueces, debilitada por testigos poco serios y con su principal abogado, Rudy Giuliani, fuera de juego por coronavirus. Más de 40 de los cerca de 50 recursos judiciales presentados por el equipo de Trump para impugnar las elecciones ya han sido rechazados por los jueces o abandonados por los impulsores.

Con comentarios sonrojantes, además: “Este tema ilustra bien la expresión: el tren ya pasó”, escribió el pasado lunes la jueza federal Linda Parker, que se negó a invalidar la victoria del demócrata Biden en Michigan, como le pedían los aliados del presidente republicano. “El pueblo habló”, añadió Linda Parker, rechazando unas acusaciones de fraude electoral basadas en “especulaciones y conjeturas”.

Las peticiones, estado por estado, han acabado en saco roto, no se han concretado en nuevos recuentos porque la justicia no los ha considerado oportunos o, peor, se han repetido, pero con resultado favorable para su enemigo: una segunda suma en el estado de Wisconsin, pagada por los republicanos, acabó dando 87 votos adicionales a Biden. En cuanto a las presiones ejercidas sobre los congresistas locales, alabados o criticados por el entorno de Trump, tampoco impidieron la certificación de los resultados en los estados más determinantes.

Con el escrutinio definitivo, Biden es ganador claro de los comicios, con seis millones de votos de ventaja sobre Trump, y después de haber recuperado para los demócratas esos territorios que el republicano ha reclamado para sí en múltiples pleitos: Wisconsin, Pensilvania, Míchigan, Arizona y Georgia.