El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda, a pesar del informe crítico del Poder Judicial

Europa Press via Getty Images La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana,, Raquel Sánchez, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Ya es una realidad. El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Vivienda en la reunión del Consejo de Ministros. La primera norma en esta materia de la democracia ha recibido luz verde a pesar del informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que considera que vulnera las competencias autonómicas.

La ley ha salido adelante después de ser demorada cerca de un mes, a la espera de que el Poder Judicial emitiese dicho informe, que solo es preceptivo y no vinculante. Una decisión que no fue unánime y de la que cinco vocales se opusieron argumentando que el órgano de los jueces se había “extralimitado”. No obstante, se han introducido algunas “modificaciones” para respaldar la ley jurídicamente ante las críticas del CGPJ.

Ahora la pelota está en el tejado del Congreso, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para ser sometida a votación. De esta forma, el Gobierno ha dado un paso más en una de sus líneas de política estrella en materia de avances sociales. La Ley de Vivienda introduce medidas como la regulación de los precios de alquileres en zonas de mercado tensionado, una calificación que deberán definir las entidades locales para un plazo de tres años, prorrogable uno más.