¿Habrá un nuevo confinamiento como en marzo? La nada tranquilizadora respuesta del experto Juan José Badiola

Es la pregunta que se hacen muchos españoles después de que el Gobierno decretase de nuevo el estado de alarma: ¿nos encaminamos, otra vez, a un confinamiento domiciliario como el que vivimos en marzo?

Cada son más los expertos que aseguran que esta medida va a ser necesaria a la luz del fuerte aumento de las cifras en España y en Europa en los últimos días. Por eso, la periodista Cristina Pardo le planteó esa cuestión en Liarla Pardo a Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

″¿Usted descartaría un confinamiento igual de duro, más o menos, que el que vivimos en marzo?”, quiso saber la presentadora. La respuesta del experto es poco tranquilizadora: “Yo no lo descartaría. No es que lo deseara, que no lo deseo. Pero no lo descarto”.

“Hay expertos que lo están diciendo ya, que a lo mejor lo más conveniente sería una actuación radical, limitada en el tiempo, a lo mejor dos semanas, tres semanas... Hacer un confinamiento similar al de la primera fase de la pandemia. Y después esperar que las cifras bajen considerablemente y empezar a abordar medidas para que no vuelvan a subir los casos como ha ocurrido ahora”, ha explicado Badiola.

Pardo también preguntó al experto por su opinión sobre Fernando Simón, después de que éste asegurase que la curva parecía haber entrado en una fase de estabilización sólo unos pocos días antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma.

En este sentido, Badiola se ha mostrado comprensivo con el epidemiólogo: “Cada uno tiene una percepción de la realidad diferente. Yo no voy a descalificar a Fernando Simón por estas declaraciones”.

“Posiblemente él lo dijo en un momento en que todavía no se había iniciado este despegue hacia arriba tan brutal como se ha producido. A principios de mes había una situación un poco imprecisa. Posiblemente él interpretó que eso era un estancamiento y un deseo de buenas intenciones”, ha proseguido.

Con todo, Badiola ha admitido que “la realidad no ha sido esa” y ha recordado que muchos expertos ya sabían que “era improbable” que la curva descendiera “porque estamos en una situación que es apropiada para que el virus se transmita mejor, que es el cambio de temperaturas, el otoño, la gente cada vez estamos más en espacio cerrados...”