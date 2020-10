"Hostia": Dani Mateo desvela de lo que pasó en esta pillada en 'El Intermedio'

Inicio complicado el que tuvo este martes El Intermedio. Por motivos desconocidos, el programa empezó antes de que El Gran Wyoming se enterase y pilló al presentador charlando amigablemente con Dani Mateo y con otra persona de comida.

Mientras Wyoming está contando que le han dado un producto para untar en la carne, alguien del programa le espeta un “siéntate, siéntate”. A lo que el presentador responde con un sonoro “hostia” mientras de dirige a su mesa.

Después se ha escuchado un “prevenidos” y ya ha sonado la mítica cabecera del programa. Ya en directo, Wyoming se ha sorprendido a sí mismo al no decir la frase con la que suele iniciar el show: “Hoy no he dicho eso de ya no conocen las noticias ahora le contaremos la verdad, vaya usted a saber por qué... ¡y tampoco llevo gafas”.

Este miércoles en Zapeando, Dani Mateo y su equipo han hecho un repaso por algunas pilladas en televisión y ha aprovechado para explicar lo que pasó en la noche del martes.