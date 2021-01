Insultan gravemente a un colaborador de 'Sálvame' en pleno directo: "Hijo de puta..."

Momento de tensión el que se ha vivido este martes en pleno directo de Sálvame. El reportero Sergi Ferré estaba en la calle haciendo una conexión con el plató cuando un grupo de jóvenes ha irrumpido y ha insultado gravemente a Kiko Matamoros.

″Paga tus deudas, Kiko. Matamoros, paga a Hacienda. Hijo de puta, paga Hacienda. Paga a Hacienda, maricón”, han dicho tres jóvenes, uno de ellos con una capucha y un gorro puesto.

“Estamos en directo”, ha dicho el reportero en repetidas ocasiones sin que los tres hombres le hiciesen caso. Rápidamente han cortado la conexión y han devuelto la imagen de plató, donde Matamoros ha respondido a los graves insultos que ha recibido.

“Esos los habrá mandado el papá, pero no te preocupes que en eso estamos. Yo ya lo he explicado. Y lo de hijo de puta, para el que te haya dicho que me lo digas, tontorrón, se lo aplicas, que a lo mejor incluso aciertas”, ha dicho Matamoros sin perder la compostura.

El reportero se había desplazado hasta el restaurante de Javier Tudela, hijo de Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, después de que el pasado domingo se enzarzaran en una importante discusión en Sábado Deluxe.