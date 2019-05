Isabel Díaz Ayuso: "Soy la diana de todos los disparos"

Si los memes, las menciones en Twitter y los TT puntuaran en estas elecciones, Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) rozaría ya la mayoría absoluta. No se lamenta ni se arredra por nada. Más bien es mujer de afrontarlo todo y de buenos modos. Dicharachera, arrojada y con un punto de candidez que enternece, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid no rechaza una sola entrevista, ni siquiera las que le sugieren desde la planta noble de Génova que no convienen por no ser de la “prensa amiga”. Por algo es periodista y sabe bien que la información es un derecho ciudadano delegado en los medios y que no hay que discriminar entre lectores de uno u otro diario. Quienes habitualmente lo hacen suelen acabar estrellados en las urnas. Si a ella le ocurriera el 26-M, al menos, no será por eso. El futuro de Pablo Casado depende de ella y de si logra o no mantener el Gobierno de Madrid, la Joya de la Corona de un PP que difícilmente soportaría una segunda debacle en menos de un mes. Por si acaso, avisa que la nueva dirección popular necesita tiempo para asentarse. De Ciudadanos no se fía y con VOX no comparte la forma de hacer política, pero si suma gobernará con ambos como hizo Moreno Bonilla en Andalucía, y el PP habrá salvado los muebles y una larga noche de cuchillos largos. ¿Su apuesta? Una horquilla de 35-40 diputados, entre ocho y trece menos de los actuales. Después del veto a Miquel Iceta en el Parlament, ¿se abre la veda para bloquear la designación de senadores autonómicos en otras Cámaras regionales? De todos los afiliados, de todos los cargos, de todas las propuestas que podría haber hecho el PSOE, ha elegido a alguien a quien la ruta independentista parece no afectarle y que veía con buenos ojos que esto era una cuestión para entregárselo a ellos en los próximos diez años.

Muchas de las cosas que digo se sacan de contexto y se utilizan deliberadamente para menoscabar lo que quiero decir.

¿Y no le parece que el veto demuestra que no hay pacto algunos entre Pedro Sánchez y los independentistas? No me creo nada de ninguno. Y, además, se demuestra que de todo lo que podía haber elegido el Partido Socialista, ha elegido precisamente a una persona que no se ha significado por defender con uñas y dientes la unidad de España. Si las elecciones se ganaran en Twitter y por el número de veces que los candidatos han sido trendic topic ya tendría usted mayoría absoluta… Si hubiera servido para eso, hasta lo vería con buenos ojos. Pero creo que es la circunstancia. Soy una candidata del equipo de dirección del PP y tengo muchas posibilidades de ser elegida próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, luego soy la diana de esos disparos. Muchas de las cosas que digo se sacan de contexto y se utilizan deliberadamente para intentar menoscabar lo que quiero decir. ¿Por ser mujer o por tener posibilidades de gobernar? Desde luego que por tener posibilidades de gobernar, pero está claro que hay una serie de comentarios que estoy convencida de que algunos a los hombres no se los harían. ¿Por ejemplo? Han criticado incluso que haya ido con tacones en el metro. Los comentarios de “rica”, “cuqui”, “ay, qué tontita” y demás. Hay muchas imágenes y memes al respecto. Pero esto a mí me importa nada porque además no se trata de errores. No son más que opiniones sobre las que más me reafirmo.

El HuffPost

Usted, que es experta en redes sociales, sabrá que la política no se hace en Twitter. Está claro, y después de lo que hemos visto en la generales, más. Yo desde luego me reafirmo en que quiero apoyar a las familias que quieren tener hijos, a las mujeres emprendedoras, que además luchan por conquistar sus metas laborales. Sigo insistiendo en que el Madrid nocturno, con la vida que tenía se está estropeando. Por supuesto estoy en contra de los atascos, que se están provocando más que nunca en esta legislatura, por la mala política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Estoy absolutamente a favor de la contratación indefinida, como se hace en la Comunidad de Madrid, donde el 80% de los contratos así lo son. Y quiero acabar con el empleo precario, pero que no les demos a entender a los jóvenes que empiezan que lo que hacen es basura. Ahora iremos a los empleos basura, pero dígame antes las consecuencias que tendría para Pablo Casado que usted no logre el Gobierno de Madrid. Las consecuencias serán para los madrileños porque en Madrid hay dos modelos de entender la vida. Está por un lado el modelo liberal del PP, por el que hemos conseguido las mayores cotas de libertad. El que quiere venir a Madrid, se queda en Madrid porque es la región donde tenemos la mejor sanidad, el mejor transporte, la mejor educación y donde una persona puede consumir a cualquier hora del día o de la noche. Quien tiene una tienda, por ejemplo, puede abrir o cerrar cuando quiera. Luego tenemos el modelo socialista. Cuando la izquierda o las izquierdas gestionaron Madrid construyeron 12 kilómetros de metro en doce años, desbocaron el paro y ya han anunciado que quieren subir impuestos, cerrar los colegios concertados y acabar con la educación especial.

Estoy muy orgullosa de una amiga que, una semana después de dar a luz, me ha venido a ver a un mitin

Si tenemos la mejor sanidad y la mejor educación ¿cómo explica que seamos la Comunidad con mayor número de seguros de salud y colegios privados? Eso no tiene que ver con la calidad de la sanidad, sino con la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir modalidad. Lo que está claro es que cada vez que un madrileño o un español de la Comunidad de Madrid o de fuera necesitan una atención quirúrgica especial o una intervención complicada, todo el mundo acude a la sanidad pública madrileña, que además es con diferencia, la que eligen todos los españoles cuando tienen algún tipo de problema, sobre todo los de las Comunidades limítrofes. Por ejemplo, en el Hospital Niño Jesús, que es el primero de España en atención a niños con cáncer, el 60% de estos niños provienen de otras Comunidades autónomas Y tanto es así que ahora incluso tiene una casita dentro para que las familias que vienen de otras regiones puedan estar ahí alojadas sin tener que estar pagando un hotel. Esa es la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Y con respecto a los colegios ocurre lo mismo. Siete de cada diez euros van destinados a la educación pública, pero también fomentamos que si los padres son los que piden que haya más colegios concertados, que tengan esa oportunidad. La enseñanza concertada fue impulsada por la izquierda, y lo que ha dicho Ángel Gabilondo es que hay que lograr que sea totalmente gratuita, que fue el objetivo con el que se impulsó… La Ley Celaá anuncia que quiere quitar el criterio por el cual los padres deciden en qué porcentaje eligen esa educación concertada. Es un aviso de que van a empezar a revisar esos conciertos. Nosotros consideramos que esos conciertos son en base a lo que piden los padres, no lo imponemos desde la Administración. Son ellos los que deciden cómo lo quieren hacer. Además, el señor Gabilondo va a necesitar para gobernar –que no lo va a hacer, estoy convencida-, a Podemos y el resto de grupos que están alrededor, y ellos ya han anunciado que quieren acabar con los conciertos y con la educación especial. Luego, blanco y en botella. Está claro que si las familias quieren seguir eligiendo educación concertada en la Comunidad de Madrid, el modelo del PP es el que se lo va a garantizar.

El HuffPost

¿Qué falló en la campaña de las elecciones generales del PP? Fue una tormenta perfecta. Para empezar, acabábamos de salir de un congreso. Hay que tener en cuenta que todos los grandes partidos, cuando empiezan un proyecto desde cero, necesitan tiempo para asentarse. Albert Rivera lleva del orden de 14 años aproximadamente presidiendo Ciudadanos y tiene cincuenta y pocos diputados. Le ocurrió lo mismo en su momento a Pedro Sánchez, a José María Aznar y a Mariano Rajoy. Cuando empieza un nuevo liderazgo en un partido necesita su tiempo para asentarse y nosotros, sin embargo, nos hemos visto de bruces con tres procesos distintos, con tres elecciones. Y todo ello en un momento en el que hemos heredado un partido que ya tenía una fragmentación del voto. Había además un elemento nuevo como Vox, que estaba aumentado a través sobre todo de las redes sociales y de esas imágenes multitudinarias donde daba la sensación de que todo el tablero cambiaba, y eso ha promovido una movilización histórica de la izquierda. Todas esas circunstancias son las que han provocado que fuéramos a ciegas a estas elecciones, pero creo que es un escenario completamente distinto del que vamos a tener ahora. ¿Y errores propios reconoce alguno? Bueno, yo creo que no hemos sabido muchas veces escuchar al electorado y durante mucho tiempo nos estaban diciendo: “Os estáis equivocando, no me siento representado por unas corrientes o por otras”. Nosotros somos la casa común de demócratacristianos, liberales, conservadores, reformistas… Y, a veces, desde unos sectores o desde otros se han ido sintiendo alejados. Yo creo que en ese sentido no hemos sabido comunicarles bien, hablar con ellos de otra manera. Yo creo que ese es uno de los principales errores que hemos tenido.

No hemos sabido muchas veces escuchar al electorado que durante mucho tiempo nos decía: “Os estáis equivocando”

¿Quién es su adversario en estas elecciones: Aguado o Gabilondo? Sin duda las izquierdas, sin duda los que quieren imponer un modelo diferente al de las libertades que tenemos en la Comunidad de Madrid. Hoy disfrutamos aquí de derechos que han sido conquistas, que son las que procuran que en Madrid se viva de otra manera. Basta salir por Somosierra, por la comarca de Las Vegas o por San Martín de Valdeiglesias para ver que los servicios públicos que tenemos aquí no se dan en otras Comunidades autónomas. El nivel de exigencia de los ciudadanos en Madrid es altísimo. Aquí no se permitirían cosas como en Andalucía: medio millón de personas eliminadas de las listas de espera y otras situaciones que se han dado. Ese modelo de libertades ha sido una lucha constante. Cuando dijimos que íbamos a soterrar la M-30 tuvimos todo en contra. Lo conseguimos. Dijimos que íbamos a construir doce hospitales y 85 centros de salud y nos decían que era imposible. Se consiguió. Decíamos que íbamos a construir el Metrosur para conectar el sur de la región con la capital, y tuvimos todo en contra. Dijimos de llevar el bilingüismo a los colegios y todo en contra de nuevo. Luego ese modelo, que para nosotros es un éxito y así se ve en todos los resultados -somos la primera economía del país, donde menos impuestos se pagan- funciona. Y eso es lo que está en juego. ¿Qué la distingue de Vox, además de la defensa del Estado de las Autonomías? Yo creo que tiene que ser Vox el que se defina frente al Partido Popular. Es Vox el que tiene que decir en qué es diferente y en qué es distinto al Partido Popular. Yo tengo desde luego una idea de entender la política que difiere de ellos en muchas cosas. Por supuesto en que el Estado autonómico, que es importantísimo, sea algo a extinguir. No creo que tenga que haber un solo Parlamento en España. No creo que nos tengamos que ir de Europa. No creo en el debate de las armas. No creo en el estar todo el día hablando de lo superficial porque hay que hablarles y preguntarles cómo vais a bajar las listas de espera, cuántos hospitales hay en Madrid, cómo los vais a mejorar, cómo vais a reducir el paro, cómo vais a seguir mejorando la educación… Creo que están sin embargo siempre hablando de otras cosas para no entrar en lo importante. Esa forma de hacer política a mí no me representa.

El HuffPost

¿Sigue pensando que Pedro Sánchez es el principal problema que tienen los españoles? Sí. Ahora mismo el Partido Socialista, mientras tenga esa manera de entenderse con el independentismo, lo es. Y desde luego el modelo socialista de subir impuestos y de gasto público me preocupa. Creo que nuestro país tiene que seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, tenemos que seguir apostando por unas Administraciones que sean compañeras y amigas del ciudadano, que no dirijan y que no tutelen. Luego no sé si llamarlo el principal problema, pero desde luego lo es, y creo que los problemas que tenemos hoy en España no van a ir a menos. ¿Se equivocaron entonces los españoles cuando votaron el 28 de abril? No. No comparto la decisión evidentemente de cómo han quedado, pero lo respeto como la más ferviente demócrata que soy. Ciudadanos ya ha anunciado que no pactará con Ángel Gabilondo. ¿Con quién gobernará usted? Lo que dice Ciudadanos no es cierto. O se está con el socialismo o no se está y ellos no pueden asegurar que en el resto de España no van a hacer algún tipo de pacto como ya han hecho. Y, además, le pregunté al candidato de Ciudadanos y no se pudo comprometer conmigo a que no lo hará en municipios de la Comunidad de Madrid, incluido el Ayuntamiento de la capital.

La forma de hacer política de VOX no me representa

Le hablo de la Comunidad de Madrid… Sí, sí. De la propia Comunidad de Madrid le pregunté: ¿Vas a pactar con PSOE en ayuntamientos? Y no me lo puede asegurar. Si puede y lo necesita, pactará y, de hecho, no descarta pedirle apoyos. Es decir, esa unión, por mucho que perjuren que no es real, lo ha venido siendo toda la legislatura en el 65% de las iniciativas de la Asamblea de Madrid han ido de la mano y no me creo que no lo hagan más adelante. Le preguntaba con quién pactará usted… Voy a ver primero el resultado de las urnas y, por ahora, lo que estoy haciendo, es hablar a los votantes del Partido Popular y a aquellos que se han ido a otras formaciones políticas. Si me pongo ahora a hablar de pactos, me da la sensación de que me adelanto. Bueno, es que te adelantas a las urnas. En realidad no sé cómo van a quedar las cosas. Yo estoy convencida de que voy a gobernar pero quiero que primero los ciudadanos nos digan qué opinión les merece cada modelo. En esa respuesta está todo. ¿En un error anticipar los pactos postelectorales? Se lo digo porque Pablo Casado lo hizo el día de antes de las elecciones generales. Creo, en mi opinión, que es mejor -en mi caso por lo menos- esperar a ver qué resulta de las urnas. Hay modelos con los que yo no quiero pactar, no quiero pactar políticas que signifiquen subir los impuestos, yo no quiero políticas que les digan a los ciudadanos cómo han de vivir. Yo soy una persona que toda la vida he liderado mi vida, he vivido a mí manera siempre y he decidido en cada momento cómo he querido hacer las cosas, y quiero lo mismo para los demás. Quiero que nadie se quede atrás, quiero que los niños, la infancia, las personas con algún tipo de problema, que los mayores no estén solos. Nunca tutelando, nunca dirigiendo. Todas las políticas, todas las propuestas que sean para enfrentar, dividir, traicionar, imponer o decidir por los ciudadanos son aquellas que no quiero y con las que no me entiendo.

El HuffPost

¿Cuál sería su modelo de Gobierno? ¿El de Gallardón? ¿Cifuentes? ¿Aguirre? El mío. Cuando fui nombrada candidata pensé: ¿cuál puede ser mi legado? Porque creo que los anteriores presidentes transformaron Madrid de una u otra manera. Alberto Ruiz Gallardón dijo: voy a soterrar esa M30 o voy a crear MetroSur o voy a crear el SAMUR. Ahí los tenemos. Esperanza Aguirre dijo: voy a crear hospitales, voy a crear doscientos kilómetros de metro. Y ahí está. Ahora me toca a mí y pienso que, sobre todo, lo que hay que hacer ahora es modernizar todo lo construido. Pero a la hora de transformar, transformar, pienso en qué es lo necesario y, creo que aquí es el momento de hablar de la revolución digital y de ese reto que puede ayudar en tantas etapas de la vida o que puede ser una brecha si no está bien solucionado. La sociedad ha cambiado muchísimo en estos años y sobre todo nos encontramos con unos problemas concretos que tiene la infancia y la adolescencia, problemas de emancipación que antes no había, problemas de conciliación y de los mayores que están mucho tiempo solos y que necesitan más compañía y más respeto. El reto tecnológico puede dar muchas soluciones, por ejemplo a las personas que con más de cuarenta y cinco, en su mejor momento para todo, se quedan fuera del mercado laboral. A través del reto digital pueden volver a autoemplearse y buscar nuevas soluciones. A través de la teleasistencia, y la telemedicina, los servicios públicos para los mayores pueden y van a mejorar muchísimo. La revolución digital va a cambiarlo todo, va a mejorarlo todo, va a hacer una Administración más ágil, más eficaz y más directa. Se ha olvidado del legado de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes lo que hizo, a mi juicio, fue sobre todo acercar a los jóvenes a la política y después ha dado una Legislatura la Comunidad de Madrid donde se han ajustado las cuentas, se ha cumplido el programa electoral, ha habido transparencia y los ciudadanos han visto que han tenido frente a ellos una legislatura donde, como digo, sus compromisos se han llevado a cabo.

Cuando los grandes partidos empiezan un proyecto desde cero necesitan tiempo para asentarse

¿Quién hizo más daño al Partido Popular: Esperanza Aguirre con la corrupción o Cristina Cifuentes con el video en el que aparecía robando cremas? Ambas han aportado mucho a la política porque, de hecho, si el Partido Popular ha tenido esas mayorías ha sido precisamente por grandes políticas ambiciosas que se llevaron a cabo. Políticas valientes como digo, como fueron esos hospitales o como fueron el poder acercarle el transporte público de Madrid -que es uno de los mejores en el mundo- a todos los jóvenes a precios muy asequibles. Dígame un motivo por el que las mujeres tenemos que renunciar a nuestra baja maternal y dedicarnos a emprender a los cuatro días de parir. No hay ninguno. Yo de hecho creo que padres y madres pero sobre todo nosotras, tenemos el derecho y la necesidad vital de estar todo el tiempo posible con nuestros hijos y nuestros hijos con sus madres. Nos necesitamos unos a otros. Ahora, estoy muy orgullosa de una amiga que, una semana después de dar a luz, me ha venido a ver a un mitin. Y estoy muy orgullosa… Bueno, es que dar a luz no significa que una tenga que estar enclaustrada en casa… Por supuesto. Estoy muy orgullosa de una amiga que coge a su bebé y se va a un mitin de un partido político y se planta allí para estar conmigo. Estoy muy orgullosa de una amiga como ella y de mujeres como ella que cada vez que la veo está emprendiendo negocios nuevos, proyectos nuevos y a la vez va cumpliendo su sueño, porque para ella lo es, de tener a sus hijos.

El HuffPost

Pero sabrá que hay un descanso obligatorio para las primeras semanas… Por supuesto. De hecho yo he apostado precisamente por la conciliación y por seguir flexibilizando el trabajo porque no se trata solo de una conciliación de cuatro meses. Es que las familias necesitan estar con sus hijos y viceversa todo el tiempo posible. A mí me gustaría que cada vez se fuera fomentando más el trabajo por objetivos y no tanto por horarios para tener la flexibilidad y posibilidad de disfrutar más de tus hijos. Lo que no puede ser es que una madre decida no volver a tener un hijo porque no tiene recursos, no tiene ayuda o no tiene tiempo. O porque tenga miedo a ser despedida. Evidentemente. ¿Por qué cree que las familias y el Orgullo Gay no pueden compartir espacio? ¿Quién ha dado por sentado que yo no hablaba también de familias gays en la Casa de Campo? Explíquemelo. Llevaba varios días con la polémica que suscitó Vox porque, volvemos a lo mismo, Vox va de polémica en polémica pero luego no aterriza en los problemas diarios. Lo que dije es que sacar el Orgullo fuera del centro de la ciudad era estigmatizar, y que cada distrito tiene su afán. De hecho el Orgullo Gay es lo que es hoy gracias, entre otras cosas, a las políticas del Partido Popular, y en cuyo distrito siempre hemos ganado en las elecciones. Si me hubieran preguntado por la final de la Champions o una procesión, hubiera dicho lo mismo. La Casa de Campo tiene otros usos. Y si digo que hay familias haciendo deporte el fin de semana, digo yo que habrá familias de todo tipo. No tiene que ver con que sea el orgullo o no, eso es una manera de estigmatizar lo que yo estaba diciendo.

Las mujeres tenemos el derecho y la necesidad vital de estar todo el tiempo posible con nuestros hijos y ellos con nosotras

¿Hablar de empleo basura es ofensivo o lo ofensivo es que haya empleos basura? Pues…vamos a ver, yo he sido una persona que he trabajado durante muchos años. Primero con becas y en prácticas hasta que obtuve mi primer empleo, y no me hubiera gustado que lo llamaran basura. Es precario, hay que mejorarlo, hay que acabar con él. De hecho en la comunidad de Madrid el 80% del empleo es indefinido y tenemos que ir a más, pero no se puede llamar basura. Basura es la explotación sexual de la mujer con fines lucrativos; basura es la vida que se le está dando a gente y a muchas personas por el mundo, por ejemplo en Venezuela donde no tienen ni para llevarse algo a la boca y están los niños trabajando en la calle… ¿Y basura no son los sueldos miserables? Sí, son salarios… Yo los he tenido muchas veces, y hay que acabarlo absolutamente. Muchos años de mi vida he trabajado muy por encima, muchas veces, de lo remunerado. Y eso le pasa a casi todos los periodistas de hecho, y evidentemente hay que acabar con ello. Hay que seguir fomentando empleos mejor remunerados y a la vez darle otras soluciones a los jóvenes. Por eso también estoy apostando para que los jóvenes que se hagan autónomos y se autoempleen tengan tarifas planas. Estoy ayudando también al plan de vivienda joven al alquiler de 25.000 viviendas para que se puedan emancipar a un precio asequible. Voy a seguir manteniendo el abono joven hasta los veintiséis años a veinte euros. ¿Con cuántos años se independizó Isabel Díaz Ayuso? Con 22 estuve ya viviendo fuera, en Irlanda y en Ecuador. Y, luego, a la vuelta estuve muy pocos meses con mis padres y ya me independicé. Desde los 24 hasta hoy he estado viviendo a mi manera e independiente.

El HuffPost

¿Siendo también independiente económicamente? En todos los sentidos. Y cuando digo en todos es en todos. He vivido muchas veces con muchas dificultades y sé lo difícil que es primero, que te contraten de verdad como debe ser; segundo, tener tu propia casa e incluso en mi caso, aprender inglés que es uno de los motivos por los que tuve que irme fuera. Ahora que tengo la posibilidad de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, no quiero que los jóvenes tengan que pasar por muchas de las dificultades que yo pasé. Es inevitable que algunos las tengan, pero yo quiero que tengan más facilidades para independizarse, para tener una vivienda y liderar sus vidas. Yo ya he vivido todas esas dificultades durante mucho tiempo y me gustaría que si se pudiera evitar, pues fuera así. ¿Recuerda cuál fue su primer sueldo? Creo recordar que fueron 800 euros en una agencia de comunicación. ¿Cuánto pagaba de alquiler? Cuatrocientos. Compartía piso en ese momento. ¿Cuál sería su primera decisión como presidenta de la Comunidad de Madrid? Aplicar los tres proyectos estrella que tengo: el plan de vivienda, el abono gratuito para los mayores de 65 y las rebajas fiscales que he anunciado esta semana.

No quiero que los jóvenes tengan que pasar por muchas de las dificultades que yo pasé

¿Qué le pediría a Pedro Sánchez en su primera visita a La Moncloa? Bueno, vamos a empezar a hablar de medidas fiscales. También de los planes de Cercanías que había apalabrados la pasada legislatura y de las infraestructuras para los Cercanías y los Bus-Vao. Pero, desde luego, no estaría haciendo oposición constante al Gobierno de España. Son dos Administraciones que se tienen que tratar con lealtad, pero ante cualquier subida de impuestos o un deficiente sistema de financiación, daré batalla. ¿Usted no es partidaria del cuchillo jamonero si alguien entrara en su casa? No soy partidaria de que haya espacios privados a la Justicia, que ha de entrar en todos los rincones. Uno no puede permitirse ser ejecutor, juez y parte ni en su propia casa. Si eso fuera así, los casos de maltrato infantil o violencia contra la mujer quedarían impunes. La Justicia es justicia y ha de preservar y cuidar a todos en todas partes.

El HuffPost

De periodista a periodista, ¿cómo está el periodismo? Creo que la comunicación tenía y tiene una oportunidad única para volver a reenganchar con el mercado laboral y sin embargo no está sucediendo. Cada vez hay más medios digitales y más oportunidad a través de la digitalización. De hecho, todas las empresas, a poco que tengan tres o cuatro empleados, necesitan estar en el mercado online y publicitarse. Sin embargo estoy viendo que no se ha aplicado correctamente y sigue habiendo mucha precariedad laboral. Hay una parte buena, que es que estamos más conectados y una parte negativa, que es que estamos más desinformados muchas veces. Luego lo veo todo complicado porque las redacciones de los periódicos convencionales están compitiendo duramente con los digitales que proporcionan información en tiempo real… O sea que al final se ha fragmentado tanto la audiencia que unos están pasando un momento complicado. Hay periodismo digital de primera y hay otro a su vez que está enturbiándolo todo. O sea lo veo muy enrevesado. Hay una oportunidad única en el mercado laboral para todos los estudiantes por ejemplo de Ciencias de la Información y sin embargo creo que no está siendo así y me está sorprendiendo. No es una profesión colegiada, no creo que la tenga que ser, pero sí es verdad que los estudiantes de Ciencias de la Información merecen su hueco. ¿Volverá algún día al periodismo o el suyo es un trayecto de no retorno? Al periodismo no lo sé, pero a la comunicación sí. La comunicación como tal me gusta mucho. A lo mejor para otra institución o tengo mi propia agencia en el futuro. No sé, pero la comunicación me gusta mucho.

Basura es la explotación sexual de la mujer y la vida que se le da a la gente en Venezuela

Dígame un nombre para su Gobierno. Me gustaría contar con el actual presidente de la Comunidad de Madrid, con Pedro Rollán, pero es muy pronto para verlo porque… Tengo muy buenos consejeros, son personas que han hecho muchos presupuestos en el pasado, que ya han gestionado la Sanidad, la Educación… La cantera es tan grande que me preocupa cuando llegue el momento de decidir. Si nombro a unos dejo de nombrar a los otros y tengo mucha gente conmigo. Es verdad que el presidente en funciones está haciendo un gran trabajo y sí que me gustaría tenerle cerca. O en el Gobierno o en la Asamblea. Mójese y dígame el número de diputados que obtendrá el PP el 26-M Yo me veo en la horquilla 35-40, que es bajar con respecto a la pasada legislatura pero bueno, tenemos al electorado fragmentado. Suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias.