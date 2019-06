Isabel Pantoja interrumpe la gala de 'Supervivientes' entre lágrimas: "Os lo pido encarecidamente"

Isabel Pantoja ha dicho basta. La tonadillera ha interrumpido a Jorge Javier Vázquez en plena gala de Supervivientes para mandar un mensaje a la audiencia y a sus seguidores.

La cantante, que está nominada y se ha salvado de la expulsión en numerosas ocasiones, ha roto a llorar y ha pedido un favor a sus seguidores momentos antes de conocerse el televoto: que la expulsen del concurso.

“Quiero decir a toda mi gente que no me salve. Chelo merece estar aquí y Dakota igual. No sería justo. Ya no puedo estar aquí. No me siento bien. Que no me salven”, ha dicho la tonadillera.