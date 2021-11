La irritación de Moncloa contra Iván Redondo aumenta día a día

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Ivan Redondo se prepara para intervenir en el Senado. Eran otros tiempos

Al ex poderoso jefe de Gabinete de Sánchez le puede costar trabajo encontrar ‘curre’ con algún gran empresario del IBEX-35, incluso entre los del sector energético, los más beligerantes contra Pedro Sánchez. Unos cuantos miembros, presidentes y ejecutivos, del superíndice económico han tomado nota de la soledad en que se ha quedado el asesor. “Cuando hemos vuelto a La Moncloa a preguntar qué pasaba con lo que habíamos hablado con Iván, la respuesta ha sido clarísima, ‘eso es agua pasada’. Pero si teníamos dudas, se ha puesto de manifiesto en la presentación del libro sobre Redondo. No ha ido ni un solo miembro del Gobierno” explica un dircom, que analiza apasionado los pasos de Redondo.

El hecho es que cuando la autoridad sobre los fondos pasa a Bolaños, Redondo interpreta que se le ha escapado un tren y se enfada mucho. La imagen que él había preparado para la rentrée de septiembre —la cumbre con banqueros y empresarios y Pedro Sánchez en la Casa de América, donde el jefe de gabinete triunfó como el hombre del poder económico— se va deshaciendo lentamente.

“Lo que Iván no sabe es que a nuestros ejecutivos y presidentes, él ya les había parecido un bluf, aunque tragáramos, como nos corresponde siempre. Y sí, puede ser que cuando se sentaba con mi jefe, él pensara que estaba trabajando para su futuro. No nos sorprendió tanto que fuera flojo —aunque creo que lo es bastante menos que lo que aparenta en la entrevista con Évole— porque ya hemos visto ministros in albis tantas veces... Pero nos quedamos huérfanos. Hasta el punto que sé de alguno que ya ha preguntado en Moncloa ‘¿y qué hay de lo que hablé con Redondo?’ Para eso ha vuelto Antonio Hernando, porque Óscar López (el nuevo jefe de gabinete) iba desbordado. Ha vuelto de nuevas, cuando Sánchez ya lleva tres años rodando. Hernando sabe lo que es este trabajo y muchos ya conocemos a los dos”, explica un director general del sector energético.

Los dos son Óscar López y Antonio Hernando, curiosamente los dos amigos y en cierto modo padrinos del ascenso de Sánchez a la presidencia del Gobierno. “Potenciaron a Pedro frente a Edu Madina” es un latiguillo constante en los entresijos de la historia del PSOE de los últimos seis años. Hernando conoce bien el mundo empresarial español y en esta travesía del desierto que ha hecho por encabezar la portavocía socialista en las Cortes contra su antiguo amigo, sus experiencias han aumentado notablemente en este terreno.