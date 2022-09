La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha argumentando que el hecho de que haga calor en España no es algo nuevo porque en la Península Ibérica siempre lo ha hecho.

“El todo gratis no funciona. Sería idílico en un mundo ideal pero si se regalan los comedores, el transporte, la educación... si se regala absolutamente todo creo que las cosas no van a funcionar. Nos encantaría que todo fuera gratis pero evidentemente esto no es posible”, ha señalado en su intervención durante el turno de réplica.