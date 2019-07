Javi Poves, de dejar el fútbol de Primera por sus ideales, a defender que la Tierra es plana

“Móstoles tiene que entender que es una cuestión mundial, no regional. Si alguna persona se siente dolida, yo le digo que me siento dolido por las políticas que sufrimos”, les avisa.

Poves comenzó a creer en esta teoría, contra la que obviamente carga toda la comunidad científica, cuando profundizó en la mecánica de fluidos: “El agua no se curva, no hay experimento que lo consiga lograr en grandes cantidades y mucho menos que la pueda fijar. Ahí te empiezas a dar cuenta que el modelo heliocéntrico es muy loco”.

Pero no por el hecho de ser un club con esta línea de pensamiento es un equipo exclusivo con los jugadores que opinan diferente a él. Por ello no tiene miedo a que pueda alejar a un futbolista a defender su escudo en el verde. “Como mucho rogaría a Messi y tampoco. Si al futbolista le pagas bien y lo posicionas a nivel mundial… No son tontos, aunque muchos se piensen que sí”, advierte..

Poves descarta la idea de un precipicio que sea el fin del mundo, pero cree que la tierra es algo similar al universo de Juego de Tronos y no duda en mencionar algo como el más allá del muro. “Hay un montón de mapas medievales que hablan de tierras más allá del hielo. No está comprobado pero yo creo en ello”. Él afirma que se firmaron tratados después de la Segunda Guerra Mundial para no ir a los polos y dice que si tanto se tienen que ocultar es por algo. “Yo quiero ir y no me dejan”, resume.

El presidente del Móstoles Balompié no duda en posicionarse en contra de toda la comunidad científica internacional y del modelo heliocéntrico, así como en descartar tanto los movimientos de rotación como de traslación.

“Hay jugadores europeos, sudamericanos y algún cantante entre otros que se han puesto en contacto conmigo”, se excusa en que no es el único, ya que, como dice, busca unir a todas las personas con esta mentalidad alrededor de su club de fútbol.

Por ello no duda en atacar al ministro Pedro Duque, que ha visto desde el espacio que la Tierra es redonda, y a la NASA. Tanto al ministro como a la agencia estadounidenses las califica como mentirosas.

“Un tío que se ha hecho millonario por contar mentiras y milongas”, concreta sobre Duque, mientras que a la NASA la considera la “mayor empresa de marketing jamás creada junto a Disney”.

A las fotos de la NASA en las que se puede ver la tierra esférica les saca el defecto de estar hecha sobre un croma. Y lo indica con rotundidad: “No es posible salir de aquí porque el motor de combustión deja de combustionar a unos 100km de altura. A todas las grabaciones que se hacen desde la Estación Espacial Internacional se les pueden encontrar miles de fallos. No hay evidencias de que esa gente haya estado allá arriba, pero tenemos tanta presión oficial que somos capaces de saber lo que hay a 500.000 millones de kilómetros. ¡Basta ya. Los avances hay que demostrarlos!”.