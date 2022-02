Javier Bardem se convierte en 'trending topic' por lo que ha hecho tras estallar la guerra

Ha asegurado en varias ocasiones que él no es experto en la materia pero que sí que cree que “todas las expectativas diplomáticas han fallado”: “Estamos ante un tipo cuyo sentido imperialista está por encima del sentido común. Está creando una hecatombe. Me preocupa la cantidad de refugiados que hay”.

Sobre si cree que las sanciones económicas a Rusia pueden surtir efecto, el actor ha afirmado que no: “Ojalá, me gustaría pensar que sí. Me parece irónico que hable desmilitarización y de desnazificación de ucrania un personaje que tiene todos los visos de ser un perfil imperialista y ultranacionalista que está violando la soberanía territorial de Ucrania, un país que tiene su derecho a elegir su propio destino”.