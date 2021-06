Javier Guardiola (PSOE): "A los jóvenes, la Comunidad de Madrid nos asfixia y nos ahoga"

Es el diputado más joven del PSOE madrileño y los primeros días en la Asamblea le confundían con el hijo de algún político. Además, le cabrea que algunos crean que los jóvenes no pueden hacer política -“es un error pensar eso”-. Y trata de acercar a las nuevas generaciones a las instituciones. Por ejemplo, citando a C. Tangana en la Asamblea de Madrid. Para Javier Guardiola (1992), que también es secretario general de las Juventudes Socialistas en Madrid, Isabel Díaz Ayuso dejó de querer a los jóvenes madrileños cuando más lo necesitaban. El joven diputado estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Administración y Dirección de empresas y este martes formó parte de la mesa de edad del parlamento madrileño como secretario segundo. Está convencido de que el PSOE aún tiene mucho que ofrecer a su generación. Tras la dimisión de José Manuel Franco, el PSOE está dirigido por una gestora en Madrid. ¿Quién cree que debe ser el nuevo líder? ¿Ha pensado en presentarse? No. Los procesos del partido son democráticos. Hay un periodo largo hasta que se llega a los congresos y decidirá la militancia, como siempre ha decidido en un partido democrático. Eso lo tiene que decidir la militancia y yo por ahora no he decidido nada. ¿Cómo cree que va a condicionar Vox la política madrileña? Ya la condicionó durante toda la legislatura y ahora, que sólo dependen de Vox, la va a condicionar totalmente. Lo hemos visto ya en el primer pleno, en el que en el PP no queda otra que asumir los posicionamientos de Vox y lo veremos en una futura investidura y unos futuros presupuestos y ahí el PP lo tiene clarísimo. ¿Cree que va a haber consejeros de Vox en el Gobierno de Madrid? No. No va a haber por lo que han adelantado.

SERGI GONZÁLEZ Javier Guardiola (PSOE)

¿Isabel Díaz Ayuso va a proteger a la juventud madrileña? No. Madrid nos asfixia, nos ahoga. Y Ayuso con ella. Nos asfixia no sólo laboralmente y hablando de vivienda, sino a nivel medioambiental. Eso es algo que notamos día a día. Yo he venido a vivir a Madrid desde Aranjuez y soy asmático y lo noto en determinadas épocas. Yo además le hice una referencia de para que captara ese mensaje: que cuando más falta hacía tú nos dejases de querer, como decía C. Tangana. Y es verdad: cuando más políticas necesitaba la gente joven, menos políticas de juventud se han hecho en la Comunidad de Madrid. Yo siempre intento ponerme camisetas con algún mensaje y esta es la realidad, que está por las nubes nuestras aspiraciones y no podemos alcanzarlas.

¿Se puede mezclar a @c_tangana con un mensaje político?



Yo digo sí!

En su camiseta dibujo de unas casas por las nubes. ¿Qué hay que hacer con el alquiler? ¿Hay que regularlo? El PSOE se ha mostrado contrario… Yo creo que la política de Vivienda es muy compleja pero hay que dar soluciones a corto y largo plazo. Tenemos un problema por la oferta y uno por la demanda. Una buena política de vivienda es una buena política de empleo. Si conseguimos no concentrar todos los empleos en una zona de Madrid y conseguimos que haya empleos de calidad sobre todo para la gente joven, que la mayoría tiene empleos basura, podríamos tener unas buenas posibilidades. Esa por la parte de la demanda sería una buena política, a nivel de distribuir el empleo por la comunidad y que haya empleo de calidad. Y otra por la oferta. Necesitamos que se ponga oferta de vivienda en el mercado y la única oferta que existe es unas viviendas que van a construir dentro de no se sabe cuándo a unos precios desorbitados, con el Plan Vive. Lo que se necesita es que en cada promoción de vivienda que se construya haya vivienda social y vivienda social en alquiler. Que no puedan entrar los fondos buitre en las viviendas públicas. Que eso es algo fundamental. Yo he vivido cómo se estaba echando a gente joven y de todas las edades por que fondos buitre habían cogido sus viviendas sociales públicas y les echaban o les decían de un mes para otro que en vez de pagar 300 euros pagarían 600. Eso es una forma indirecta de echarte. Ahí necesitamos hacer políticas por la demanda y por la oferta. ¿Pero una de esas políticas podría ser regular el alquiler? Bueno es que tendríamos que hacer una prueba de si funciona la regulación de la vivienda. Lo que está claro es que los precios no se asemejan a las condiciones laborales que existen. O actuamos por la demanda o por la oferta o por ambos lados. Pero la política de vivienda es algo urgente y emergente.

En voto joven, Más Madrid ha pasado por la derecha al PSOE. ¿Los jóvenes ya no creen en el PSOE? Yo tampoco creo que haya sido así. Me gusta que digas que nos han adelantado por la derecha, para que quede claro. Pero hace dos años el PSOE fue el más votado en la franja de 18 a 24 años. Han pasado dos años y hemos vivido en unas condiciones durísimas. Tampoco hay mucha diferencia entre votos. Sí con el PP, porque lógicamente está en todas las franjas. Pero no hay tanta diferencia de voto joven en el resto de partidos. Lo que sí hay que conseguir es volver a ilusionar a una generación. Creo que muchas veces la gente joven vota porque saben que hay que votar pero no les llega a ilusionar un proyecto. La gente joven, de nuestra generación, percibe la política como algo lejano, como que la institución no le representa. Principalmente porque no responde a sus necesidades vitales. Si al final están hablando todos los días en el telediario, diciendo que hay que hacer esto o aquello pero no hablan de mis problemas ni de lo que yo siento o cómo me siento, digo “no me ilusiona esto”. Hay que hablar de la problemática de jóvenes, para jóvenes y con jóvenes. Estamos cansados de que nos digan cómo hay que hacer las cosas, o que de repente se interesen algunos medios de comunicación de que los jóvenes están muy mal. Ya lo sabemos. No hace falta que lo escribáis, necesitamos soluciones. Nos cansa de que se hable de la gente joven como algo alejado, porque ya lo sabemos. Lo vivimos. Yo estoy volviendo a recuperar ese mensaje de “estoy pensando en irme”. Y tenemos que actuar de urgencia, que ya lo ha hecho el Gobierno con el plan de empleo que sacará próximamente pero necesitamos que las comunidades autónomas como la de Madrid también. Para que no haya más gente joven que se vaya de nuestro país. Porque también son nuestros amigos, están en nuestras familias y en nuestros entornos.

SERGI GONZÁLEZ Javier Guardiola.

Además del empleo y la vivienda, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la juventud? El empleo y la vivienda siempre son el eje fundamental. Al final es por lo que tu te formas y por lo que sueñas ser. Todos hemos tenido unos estudios en los que nos decíamos ‘yo de mayor quiero ser esto’. Y el problema es la diferencia con las expectativas que nos venden del mundo a las realidades existentes. Es decir, sales de la universidad, del grado formativo y dices ¿y ahora qué hago?. Yo es lo que hablaba con mis compañeros de clase los últimos años de carrera. ¿Y ahora qué se hace? Lo que te dicen es ’crece, fórmate, haz lo correcto..,’Y luego ¿qué? Generalmente es un empleo, pero si no tienes ese empleo y no lo consigues, ¿a dónde vas?. Toda esa frustración se acaba convirtiendo en todos los problemas mentales, las dificultades que estamos viviendo. La salud mental es un eje transversal que es la consecuencia de unas causas y de unos problemas sociales que tenemos como generación y lo que tenemos que hacer es prevenir y actuar. Todos tenemos amigos, lo hemos percibido de cerca o lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Y es que se ve por redes sociales. En el PSOE fuimos los primeros que planteamos el tema como una iniciativa en la Asamblea de Madrid. Y yo que hago política en las redes sociales, porque uno de mis objetivos es acercar la política a la gente joven, he recibido decenas de historias por Instagram. También hay problemas en temas educativos y en temas de participación social. No hay nada más bonito que luchar por algo y junto a alguien. Llamo a toda la gente joven a que luche por algo y que luche con alguien. Y por último un ocio público, que no existe. El ocio, cuando eres menor es pegarte un paseo del Burger a la plaza y, de mayor, es ir a un bar con los amigos o una excursión al campo. Pero no hay un ocio público que construya ciudadanía y eso lo vemos repercutido en problemas sociales.

SERGI GONZÁLEZ

El PSOE fue de los primeros partidos en proponer soluciones al problema de la salud mental, pero parece que se ha empezado a hablar de ello con los nuevos partidos como Podemos o Más País. El PSOE en la Asamblea de Madrid ha sido el partido que más iniciativas ha presentado por encima de otros grupos. Además doblando al segundo grupo. En cambio nos decía la gente que no estábamos haciendo oposición. Quizá el PSOE era esa maquinaria o esa fábrica que trabajaba todo, que hacía la oposición de verdad. Los partidos nuevos se han quedado con lo simbólico, con quien hace un vídeo bonito, quien saca una imagen bonita… Parece que eso es hacer política, pero no sólo. Es importante lo simbólico pero el trabajo en las instituciones y la transformación es lo material. Ahí es el PSOE el que sigue llevando las riendas. Lo simbólico no cambia la vida de la gente y por eso como joven estoy en el PSOE. Porque con lo simbólico del tuit rápido tienes una capacidad rápida de hacerte ver, pero no cambia nada. La vida de la gente la cambia quienes presentan leyes y ahí, el jefe de la oposición siempre será el PSOE. Sobre la propuesta de subir la edad de jubilación, ¿no afectaría al empleo joven? Los economistas dicen que no, yo tengo mis dudas pero sí es cierto que hay que ver cómo construir una sociedad en la que puedas tener tanto a una población trabajando de mayor edad como una población joven que tenga oportunidades. Respecto a la juventud y las posibilidades de empleo hay una frase estrella: ‘ahora no toca’. Y es que parece que para la juventud nunca toca.¿Cómo que no toca? Toca siempre. Por eso no somos el futuro, somos el presente. Ahora toca y es nuestro momento. Tenemos que decidir las políticas del futuro en el presente, por lo que tenemos que estar en todos los órganos de decisión.

SERGI GONZÁLEZ

¿Alguna vez se ha sentido infantilizado por su partido o en Política a causa de la edad? Voy a contar una anécdota. En mi primer día del Parlamento, algunos periodistas me preguntaron si era el hijo de algún diputado. No es sólo una cuestión de la edad sino también del aspecto físico. Esto pasa mucho. Creo que hay una jerarquía de la edad en la que nos imponen hasta dónde puedes llegar dependiendo de tu edad y esto es un error porque no valoran tu capacidad. Nos queda mucho por aprender pero también nuestro punto de vista es un punto de vista distinto que representa a la sociedad. Aunque tuviera 18 años podría ser diputado, porque podría presentarme. Alguna vez me han dicho que debería estar trabajando. He estudiado y he trabajado y ahora lo que quiero es que una generación que cree que sus necesidades no son cubiertas se sienta representada . Parece que por ser joven no puedes hacer política y eso es un error.

SERGI GONZÁLEZ Javier Guardiola durante la entrevista de El HuffPost.

En las últimas horas, un programa de Playz ha reavivado un debate en redes. ¿Se están olvidando las políticas de clase por las de identidad? Sí y es algo que me preocupa. Creo que no podemos olvidarnos de que hay problemas comunes. Lógicamente tenemos que defender a las mayorías sin olvidarnos de las minorías y no podemos olvidar de que hay una cuestión material en el que nos podemos sentir todos y todas representados y en el que todos y todas tenemos necesidades. Tú puedes sentirte muy orgulloso y que tu identidad sea representada pero si no tienes empleo y si no tienes cómo emanciparte, tus necesidades vitales no están cubiertas y eso afecta a una mayoría transversal de la sociedad en la que se puede sentir representada. Muchas veces nos dedicamos al debate de las identidades y no buscamos nuevas formas de que la población se sienta representada en esta izquierda tan diversa. Que es positiva pero no podemos olvidar esa posición material de lo que necesita la gente.

SERGI GONZÁLEZ