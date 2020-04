Javier Ruiz, indignado, dice basta tras un comentario sobre él en Cuatro: "Intolerable esto"

El periodista Javier Ruiz se ha mostrado indignado en el programa Cuatro al Día después de que otro tertuliano, Vicente Gil, le acusase de seguir “un argumentario político” en la crisis del coronavirus.

Ruiz detuvo a su compañero en la mesa tras escuchar esas palabras afirmando que eran “intolerables”. “Intolerable esto. Intolerable esto. Llevo 10 años, yo, 10 años, en esta casa, con un programa en esta casa, denunciando esto. Diez años denunciando esto. No me digas que me están mandando un argumentario. No, Vicente. Te pido respeto, el mismo que te tengo yo a ti. Diez años en esta cadena. En esta. Denunciando estos recortes”, afirmó el periodista.

Todo ello después de que el propio Ruiz afirmase que “esto nos pasa por la tijera que se ha metido a las residencias y a la sanidad, especialmente en Madrid”.

Gil, en cambio, aseguró que es el “gobierno actual el que tiene que gestionar esta crisis” y fue cuando acusó a Ruiz de seguir “un argumentario político”.

El periodista de la Ser, visiblemente molesto, dejó continuar a su compañero de tertulia negando en todo momento con la cabeza y esperando su turno para hablar.

“Me estás diciendo que conteste, pero no termina de hablar”, se quejó al equipo del programa antes de replicar con ironía: “Esto seguro que es culpa de los que llevan aquí 15 días, no me cabe ninguna duda”.

Luego, Ruiz recordó que le acababa de dar la razón a un dirigente del PP, por lo que subrayó que no es sospechoso de seguir ningún dictado político. “Y creo que no soy sospechoso de improvisar esto. Insisto: yo, personalmente, llevo una década, desde el año 2008, denunciando estos recortes. Denunciando que esto está pasando y diciendo que esto cobra vidas. Ahora, cuando pasa, no me puedes decir: ‘Es que te están mandando un argumentario’. Una década me avala y yo reparto culpas según las veo”, zanjó.