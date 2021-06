Jorge Fernández responde seriamente a las acusaciones: "Que no miento, coño"

El presentador deLa Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández, contestó este lunes durante el concurso de Antena 3 a los que le acusan de mentir por redes sociales.

El vasco, como explicó, recibe comentarios de espectadores que le critican que diga que no sabe dónde está la letra oculta del panel. Le llamaron mentiroso, ya que creen que sí que conoce su ubicación.

“Os voy a contar una cosita. Siempre digo que yo no lo sé dónde está la letra oculta y es verdad. El otro día empezaron a poner en Twitter que sí que sabía dónde estaba, pero a mí me lo chivan por el pinganillo porque realmente no lo sé”, comenzó Fernández.

El presentador reconoció que “le habían dado cera” en las redes sociales y les dejó un mensaje: “Que no miento, coño, que no lo tengo aquí. Cuando aparece ahí mi directora me lo dice. Ahora los que han escrito eso ya lo saben”.