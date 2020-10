Jorge Javier Vázquez aplaude a este líder político pero avisa: nunca lo votará

Jorge Javier Vázquez ha dedicado su columna semanal en la revista Lecturaspara hablar de la actualidad política. El presentador de Sálvame, reconocido votante socialista, ha dado su opinión acerca de la moción de censura fallida de Vox de hace una semana, tal y como ha recogido Ecoteuve.

El comunicador ha sorprendido a muchos con sus palabras sobre el líder del Partido Popular, Pablo Casado, del que ha elogiado su discurso en respuesta a Santiago Abascal durante la moción.

Vázquez ha sido categórico en su columna: “Jamás votaré a Pablo Casado ni al PP, pero su discurso me produjo tranquilidad [...] Era como si comenzara a despertar una pesadilla profunda y la realidad fuera ordenándose poco a poco, con dificultad”.

Para el presentador, la mejor frase de Casado, dice que igual se la tatúa, fue la de “hasta aquí hemos llegado”. Una sentencia que ha definido como “música celestial”: “Le reprochó Pablo Iglesias que su discurso llegara tarde, pero a estas alturas de la película lo importante es que pronunciara esas cuatro palabras”.

Jorge Javier ha visto en el discurso de Casado la demostración de que Santiago Abascal es “la nada” y lo define como un político con discursos poco profundos.

“Sus secuaces están más sedientos de sangre que nunca y prometen dentelladas escandalosas. Seguro que en los próximos días, Espinosa de los Monteros, Olona, Ortega Smith o Monasterio no nos defraudarán. Pero toca aguantar la calma y dejar que se ahoguen en su propio odio. Es cuestión de tiempo”, ha asegurado el presentador de Telecinco.

Vázquez ha afirmado también que cree que el líder del Partido Popular no va a ser nunca presidente del Gobierno y deja un mensaje a la actitud de algunos políticos en sede parlamentaria: “El congreso no es el plató de Sábado Deluxe ni Twitter. Allí se va a hacer política, no a repartir zascas ni aspirar a convertirse en trending topic”.