José María García explica sus polémicas palabras sobre el fútbol femenino: "He cometido un error y entono el mea culpa"

José María García entró este domingo en El Partidazo de la Cadena COPE para tratar de explicar sus polémicas declaraciones sobre el fútbol femenino.

El periodista declaró que el “fútbol femenino es mentira” y que las jugadores “no tienen fuerza”. ”¿Qué porcentaje de jugadoras de Primera División llegan desde el córner a la portería?”, se llegó a preguntar el exlocutor de la Cadena COPE.

Con todo el revuelo generado durante la tarde de este domingo, García quiso explicar con más detenimiento sus palabras. Primero aceptó que le llamen machista o amigo de Rubiales y después comenzó su justificación.

“Es posible que tenga parte de culpa por no razonar el comentario que he hecho y sigo manteniendo. Es mentira en su organización, admiro el fútbol femenino, pero no me acaba de convencer porque creo que han empezado la casa por el tejado. Para lanzarlo, tendrían que haber empezado trabajando en las canteras y formando a las chicas”, afirmó Garcia, quien recordó haber sido defensor del fútbol femenino desde el primer momento.

Pero aún así, quiso continuar con sus explicaciones: “El gravísimo error es que se han creído esa mentira. Estamos en huelga por esos derechos. He sido creador y fundador de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y yo estaré siempre con los jugadores y jugadoras. Pero una cosa es eso y otra mear fuera del tiesto. La culpa no está en ellas, solo tienen un poco de culpa por creerse una organización que no existe”.