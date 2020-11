El gesto feminista de la jugadora española que se ha negado a guardar un minuto de silencio por Maradona

Justin Setterfield via Getty Images

Justin Setterfield via Getty Images

Mientras sus compañeras estaban de pie, ella se sentó y les dio la espalda en señal de protesta. Las razones, las que cuenta en declaraciones recogidas por la web Pontevedra Viva : “Dije que me negaría a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y abusador y que tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, y lo hice”.

Pero no todo el fútbol mundial. La futbolista Paula Dapena , de 24 años y jugadora del Viajes Interrias FF de Pontevedra, se negó a respetar este minuto de silencio antes del partido amistoso que su equipo disputó este sábado ante el Deportivo Abanca.

Dapena también ha explicado que no quiso participar en ese minuto de silencio porque tres días antes había sido el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que no se hizo ningún gesto similar.

“Por las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio. Así que, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto de silencio por un abusador y no por las víctimas”, agregó.

Dapena afirma que sus compañeras se rieron cuando supieron que iba a producirse el minuto de silencio porque conocían su postura al respecto y sabían que no lo iba a respetar.

Su acción ha sido aplaudida por muchas personas, especialmente mujeres, en las redes sociales: