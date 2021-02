El vídeo de Julio Anguita que se ha viralizado cinco años después

Estas son las palabras que pronuncia Anguita en ese corte:

“Queridos jóvenes que pasáis de la política. Muy bien, me parece muy bien. Como vosotros no os mojéis, no tenéis esperanza ninguna. Absolutamente ninguna. Porque vuestros papás morirán, es un hecho biológico. ¿De qué vais a vivir? ¿Os vais a alquilar? No solamente el cuerpo, sino también el alma. Y cuando digo el alma me refiero a los valores, a la dignidad. Y luchar como lucho. Primero, entérate de los problemas y únete con ellos, con la gente. Sacúdete la pereza. Pasa de tantas horas en el ordenador. Mira lo que ocurre a tu alrededor. Moléstate un poquito. Es decir, sé un combatiente. Porque si no, el futuro no existe y tú lo habrás impedido. Me gustaría ser amable, pero estaría mintiendo”.