El alegato final de Junqueras: "Lo mejor sería devolver la cuestión a la buena política"

Junqueras ha mostrado su “compromiso irrenunciable a la bondad y al respeto de la dignidad humana”. Y ha dicho que cualquier político como cualquier persona puede cometer errores, “pero siempre he evitado esa mala política que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

Ha mostrado su convicción “pacífica” y ha dicho que comparte la idea “con los que creen que votar y defender la República no puede constituir un delito”. “La voluntad de diálogo, negociación y acuerdo, el respeto a los derechos humanos jamás debería ser un delito”, ha recalcado.

A lo que ha agregado: “Apelo, insto a los demócratas del Estado español a construir una realidad en la que no haya presos y presas políticos, porque hoy somos nosotros y mañana puede ser cualquiera”. En ese sentido, ha declarado que hay que ser conscientes de que hoy no se sientan solo doce personas, sino que hay más de dos millones de personas que se sienten concernidas.

“Hoy somos nosotros, pero, si aceptamos esto, mañana puede ser cualquiera. Hicimos un referéndum porque en una situación de conflicto hay que poner los medios para escuchar a todo el mundo. Lo hicimos como lo hicimos porque no pudimos hacerlo de otra forma, acordada con los poderes del Estado”, ha indicado Romeva.

Muy esperado era también el alegado de Jordi Sànchez, que fue líder de la ANC, que ha arrancado citando a Sócrates. Parte de su relato se ha basado en que no hubo violencia. “Me considero víctima de una injusticia, de un dolor que ha creado el Estado”, ha ahondado. “El 1-O no fue una jornada de violencia, no estuvo presente”, ha afirmado.

“La prisión causa dolor. A la persona, pero, sobre todo, a sus familiares”, ha dicho emocionado. “La prisión me ha enseñado muchas cosas”, ha proseguido Sànchez, que ha pedido que se modifique “el uso y el abuso de la prisión preventiva”.

Además, ha dicho que ojalá la sentencia sirva para resolver un “problema político” que la política no resolvió.