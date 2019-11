JxCat y ERC denuncian ante la Junta Electoral un acto del rey en Barcelona

En el caso de que no se acepte el aplazamiento, JxCat plantea como alternativa que el rey y demás miembros de la Casa Real “limiten su actuación a la estricta entrega de los premios, sin que en sus intervenciones puedan hacer valoraciones o consideraciones que puedan atentar contra la obligada imparcialidad que deben mantener”. Desde Vilanova i la Geltrú (Barcelona), la número uno de JxCat por Barcelona, Laura Borràs, ha justificado el recurso porque entiende que el rey no es una figura neutral, ya que con su discurso del 3 de octubre de 2017, tras el referéndum unilateral del 1-O, tomó la decisión de “entrar en la arena política y ser parte”. Esta tarde, ERC ha seguido los pasos de JxCat y ha presentado otro escrito a la Junta Electoral Provincial para pedirle que “ordene al jefe del Estado y a toda la Casa Real” que aplace el acto previsto hasta que finalice el proceso electoral. ERC cree que “la única cosa que se busca es utilizar el acto de manera electoralista, beneficiándose del mismo las fuerzas políticas” que “se autoproclaman constitucionalistas”. Si no se aplaza, añade el texto de los republicanos, se pide que el rey “solo pueda intervenir en público para informar sobre el proceso electoral y su votación del día 10 de noviembre, sin entrar en consideraciones y valoraciones, y siendo su intervención meramente con finalidad informativa”. El presidente del Senado y candidato del PSC a esta cámara, Manuel Cruz, ha considerado “absurdo y un poco ridículo” que ERC y JxCat hayan pedido a la Junta Electoral Provincial que aplace el acto.

“Considerar electoralista el hecho de que el jefe del Estado pueda estar en alguna parte del territorio me parece directamente absurdo. El jefe del Estado puede viajar a cualquier punto”, ha defendido Cruz durante un acto de campaña en Sant Feliu de Guíxols (Girona).



Tampoco el cabeza de lista de En Comú Podem a las elecciones del 10N, Jaume Asens, ha suscrito los recursos de JxCat y ERC, a los que no augura “demasiado recorrido”, si bien ha tildado de “inadecuada” la visita del rey Felipe VI a Barcelona este lunes.



“Es una visita evidentemente inoportuna. Parece que el rey quiere intervenir en la campaña electoral si viene durante la campaña. No nos parece que sea lo más adecuado”, ha dicho Asens en Montcada i Reixac (Barcelona).



Mientras tanto, en declaraciones a TVE, la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de querer “seguir avanzando por el mismo camino” que ha comportado “la ruptura de una comunidad democrática” y le ha reprochado que use “el diálogo como eufemismo de seguir cediendo” en Cataluña.



Ciudadanos, por su parte, no ha celebrado este viernes en Cataluña ningún acto con su cabeza de lista por Barcelona, Inés Arrimadas, quien sí protagonizará mañana sábado un mitin en Tarragona.