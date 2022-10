Karim Benzema, Balón de Oro sin discusión

“Para mí esto era un sueño, como cualquier niño, y siempre lo tuve en la cabeza. He tenido buenos modelos en mi vida, Zizou (Zidane), Ronaldo y he trabajado duro... Todo es posible”, ha explicado, emocionado y entre los gritos de sus amigos. Benzema “Ha sido difícil, ha habido un periodo en el que no estuve en la selección, pero he seguido trabajando y estoy orgulloso de mi trayectoria”.