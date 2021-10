Karlos Arguiñano habla meridianamente claro de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. El cocinero, dueño de DiverXO, con tres estrellas Michelin, fue elegido el pasado mes de septiembre mejor cocinero del mundo.

El chef madrileño logró el primer puesto del Top 100 mundial de los premios The Best Chef Awards 2021, en una gala que se celebró en Ámsterdam.

Muñoz ha logrado revolucionar el mundo de la cocina con su toque personal y su estilo único con el que ha triunfado con negocios como DiverXO, GoXO, StreetXO y, próximamente, RavioXo.

Un éxito del que ha hablado en su programa de Antena 3 Karlos Arguiñano. El cocinero vasco, uno de los más famosos de España, se ha deshecho en elogios hacia el chef madrileño: “Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado este año el premio a mejor cocinero del mundo. Un hurra. Ahí no se llega... ahí no se lo dan a cualquiera, eh. No se lo dan a cualquiera”.

También ha tenido bonitas palabras para Andoni Luis Aduriz, del famoso restaurante Mugaritz, que también ha logrado un premio como mejor cocinero empresario de España.

“Otro grande de la cocina. En España tenemos un lote importante de grandísimos cocineros que nos están dando fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos”, ha sentenciado Arguiñano.