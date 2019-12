Kiko Hernández, muy contundente en 'Sálvame': "Me pareció vergonzoso, asqueroso, soez, burdo..."

No se habla de otra cosa. Las redes sociales y Telecinco llevan varios días analizando las imágenes de Adara y de Gianmarco en GH VIP el pasado miércoles.

La favorita para ganar el concurso —ya está en la final junto con Mila Ximénez y Alba Carrillo— tuvo más que palabras con Gianmarco, también concursante de GH, que estando ya expulsado entró de visita a la casa de Guadalix.

Adara, con pareja fuera del concurso, se besó de forma apasionada con el italiano. Un vídeo que ha circulado como la pólvora por redes sociales y que ya es el gran momentazo de la edición de 2019.

Este viernes, en Sálvame, Kiko Hernández ha dado su opinión sobre las tórridas imágenes. Y no le ha gustado nada. El colaborador ha criticado que Adara, teniendo pareja fuera, no haya podido esperar una semana para tener una relación con Gianmarco y así no hacer daño al padre de su hijo.

Sobre las imágenes, Hernández ha afirmado que es “vergonzoso, asqueroso, soez, burdo...”. “Me parece que ese calentón, cuando quedan siete días de concurso, y ese daño gratuito que se le ha hecho al padre de su hijo se podía haber evitado”, ha añadido.

Y sentencia: ”¡Por siete días de concurso! ¡Siete días de concurso! Que toda España vea que tu marido sea un reno de Papa Noel, que va a traer los regalos a los niños esta Navidad”.