La actriz Elisa Mouliaá, a un candidato a presidente del Gobierno: "Eres la hostia, viva España"

“Jajajaj. Eres la hostia. Viva España”, ha escrito Mouliaá como respuesta a un tuit de Errejón que decía: “Los progresistas tenemos que enarbolar con orgullo nuestro país. La derecha no puede patrimonializar España”.

Los progresistas tenemos que enarbolar con orgullo nuestro país. La derecha no puede patrimonializar España. Nuestro país es de todos y todas, y queremos que vuelvan a estar primero los problemas de nuestra sociedad por delante de las siglas. Desbloquear, avanzar, @MasPais_Es . pic.twitter.com/35kqMuPZfG

Junto al mensaje, Errejón añadió un vídeo de la entrevista que Marta Flich le hizo en el programa de Cuatro Todo es Mentira. “Cuando yo digo Más País estoy diciendo más España”, aseguró.

Entonces, el político volvió a contar una anécdota que vivió un día al entrar en su casa: “Pasó un señor con su familia, al que no le debía de caer yo muy bien, y me dijo: ‘Viva España’. Y me lo dijo como si fuera un insulto. Y yo le dije: ’Claro. Viva. ¿Pero usted se cree que yo soy islandés? Claro. España es tan suya como mía”.

Errejón aseguró que los progresistas deben “enarbolar con orgullo” el país sin ningún complejo y pidió a la derecha que lo intente patrimonializar. “España no es sólo suya, también es mía”, subrayó antes de responder con un Viva España a Marta Flich.

Por otro lado, se mostró optimista para sacar más de los ocho escaños que le dan ahora las encuestas.